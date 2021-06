La selección española, en contra de ser vacunados con Pfizer: quieren Janssen

Continúa la polémica que rodea a la vacunación de la selección española. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) celebró que el Gobierno aprobara la inmunización de los jugadores y del cuerpo técnico que representarán a España en la Eurocopa. Pero esa euforia se disipó en cuanto se conoció que la elegida era Pfizer. Esta vacuna contra el coronavirus no gusta a la institución que preside Luis Rubiales, debido a que requiere de la administración de dos dosis. Sobre todo, porque la segunda tocaría que se la pusieran en un momento clave del torneo. En concreto, en los días que abarcan los cuartos de finales, las semifinales y la final del torneo. Por lo que su idea era que se les prescribiera la de Janssen, que solo requiere de una dosis. Un extremo que el Ministerio de Sanidad descartó, debido a que el uso de esta solo está aprobada en mayores de 40 años.

Este nuevo capítulo del lío por las vacunas para el fútbol español ha trascendido tras conocerse que se retrasaba el comienzo de los pinchazos. Aunque estaban previstos para este jueves, finalmente se han retrasado al viernes por motivos de logística, según explican fuentes de la Federación consultadas por La Información. Algo que el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, ha puesto en duda durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la mañana del jueves. "No tenemos confirmación de que vayan a vacunarnos", ha señalado el entrenador asturiano. Pero no ha aclarado si esta situación está vinculada a esta contrariedad por haberse decidido que recibirán Pfizer y no la única vacuna monodosis frente a la Covid-19 del mercado.

Las fuentes federativas consultadas por esta redacción señalan que en ningún caso se rechazará que se les inyecten las dosis. Las quejas vienen por la marca elegida para inmunizar a jugadores, entrenadores, fisioterapeutas, médicos y el resto de la expedición para el campeonato europeo de. Como admiten, tienen claro que con cualquier primera dosis puede haber efectos secundarios. Algo que achacan a la negativa del Gobierno de haberles autorizado antes este plan específico, que según su versión solicitaron hace varios meses al ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes. El problema llega con que vayan a recibir una segunda dosis debido a la pauta de Pfizer. La cual podría volver a provocar fiebre o malestar en las horas posteriores a quien la reciba. Circunstancia que coincidiría con una fase clave del campeonato. Siempre que la selección llegue a cuartos de final.

Este es el motivo por el que insisten en que lo adecuado sería utilizar la de Janssen con la selección, al evitar que pueda haber otra fase de efectos secundarios. Algo que no está contemplado para los futbolistas, ya que la Estrategia de Vacunación establece que solo la reciban los mayores de 40. Un requisito que cumplen miembros del plantel como el propio Luis Enrique, dado que superan esa edad. Pero los jugadores seleccionados no pasan de los 32 años, que es la edad de Jordi Alba, el más veterano del equipo. Por lo que está prohibido que reciban ese tipo de inmunización. La única posibilidad es que el Ministerio de Sanidad decidiera saltarse los protocolos establecidos. Tal y como ha ocurrido para aprobar la vacunación de la selección, para lo que se han roto los consensos con los expertos y las autonomías.