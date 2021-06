Sanidad provoca un caos para vacunar a la selección al ignorar a expertos y CCAA

Hace cinco años, la aparición en un sumario judicial de uno de sus futbolistas enturbió su participación en la Eurocopa de Francia. En Rusia, en 2018, volvió a ocurrir lo mismo tras la destitución del entonces entrenador, Julen Lopetegui, por su fichaje por el Real Madrid tras acabar el torneo. Y ahora, en 2021, la selección española de fútbol vuelve a verse inmersa en un escándalo. El motivo esta vez es la vacunación de los futbolistas del equipo que disputará la Eurocopa, que comienza este viernes 11 y en la que España debutará el próximo lunes 14. Una inmunización con dosis de Pfizer que comenzará este jueves. Y que ha llegado por una decisión arbitraria (nunca mejor dicho) del Gobierno. El Ejecutivo ha optado por permitirles la inyección a pesar de no cumplir ninguno de los criterios establecidos. Por lo que han sentado un precedente y ha supuesto la ruptura de todos los consensos que existían sobre las vacunas.

La determinación de Moncloa y del Ministerio de Sanidad que dirige Carolina Darias altera todos los planes cumplidos hasta ahora. Algo que ha enfadado a varios profesionales que se implicaron en el diseño de la Estrategia de Vacunación, como explican fuentes consultadas por La Información. Estas fuentes señalan que el rechazo a pronunciarse de la Comisión de Salud Pública ya fue "un aviso" sobre lo que pensaban los expertos en la materia de llevar a cabo esta excepción con los futbolistas profesionales. Pero la indignación no se explica con la profesión de estos. Las quejas vienen por la improvisación y las prisas para hacerlo, que han supuesto ese incumplimiento de todos los documentos que han respaldado la compra, distribución y administración de las dosis. "Estas cosas no son de un día para otro. Se podría haber hecho con tiempo. Como también debería haber sido prioritario vacunar a Pedro Sánchez", destacan.

La Estrategia de Vacunación deja claro que no está contemplada una cuestión como la del fútbol profesional. Ni siquiera por una Eurocopa. Para empezar, los futbolistas no cumplen el criterio de edad que marca el documento que fue pactado por las carteras sanitarias de la administración central y autonómica. Actualmente, las comunidades autónomas ya están citando a quienes tienen entre 40 y 49 años para inmunizarles. El más veterano tiene tan solo 32 años. Un requisito que sí cumplirían los miembros del 'staff' y el propio seleccionador, Luis Enrique Martínez, dado que varios tienen más de 40 años. Lo que tampoco puede aplicarse a los deportistas es la priorización por problemas de salud o patologías previas que puedan agravarse por el coronavirus.

Las fuentes consultadas por esta redacción, conocedoras de las reuniones de los expertos de Gobierno y CCAA, insisten en que esto muestra una "improvisación" a la vez que genera "desprestigio. E instan a centrar las miradas en la titular de la cartera sanitaria. "Parece que no escucha mucho a los técnicos", dicen sobre Darias, que es la responsable última de la inmunización a los futbolistas que llevará a cabo personal del Ministerio de Defensa. Una ministra que ya acumula varios conflictos. La elección de plaza de los aspirantes del MIR o el embrollo en torno a la administración de la segunda dosis de AstraZeneca en menores de 60 años son solo dos de ellos. "Se han saltado todos los protocolos cuando el proceso funcionaba bien", reiteran estas fuentes.

Sin consenso con las autonomías



El otro foco de las quejas llega desde algunas autonomías. Aunque varias de ellas guardan silencio, otras sí manifiestan su sorpresa por el impulso a esta medida para beneficiar a los futbolistas. Sobre todo, porque no se ha contado con el Consejo Interterritorial de Salud para ello. En público, consejeros de Sanidad como el de Madrid no han dudado en criticarlo. Para Enrique Ruiz Escudero, "no tiene ningún sentido plantearlo en este momento". Fuentes de otras CCAA consultadas por este diario lamentan la unilateralidad del Ministerio. "Es un tema exclusivo de Sanidad. No ha habido ninguna decisión en el Consejo Interterritorial", destacan. Además, recuerdan que inmunizar a deportistas profesionales por la Eurocopa "no está en la Estrategia de Vacunación".

Otro tema que llama la atención a los expertos es que se afronten las vacunas sin tener en cuenta lo que implica. Es decir, si realmente va a ser efectiva o si solo es una política de cara a la opinión pública. "Lo primero que vamos muy justos para generar la inmunidad con las dosis", señala uno de los implicados en procesos de desescalada y vacunación durante de la pandemia. A esto añade ese aviso del Comité de Salud Pública, que "con su inhibición muestra que esto es una cosa que cae fuera de lo técnico y se toma de espaldas a los criterios". Para este profesional de la salud, este asunto "puede cargarse la confianza cuando pones por delante a unos futbolistas tras transmitir durante meses que el orden estaba basado en la justicia y la utilidad social.

Los acontecimientos que han rodeado esta polémica se desencadenaron el viernes. Ese día, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, pidió a su homóloga de Sanidad que estudiara permitir las vacunas para los jugadores y el cuerpo técnico español. Desde entonces, se desató un debate social y científico que levantó una gran polvareda. Por un lado están el Ejecutivo y la Real Federación Española de Fútbol, que defienden la necesidad de llevar a cabo este plan de vacunas excepcional. La justificación que ofrecen es que se trata de un grupo que representa los intereses del país. Cinco días después, todo está encauzado.

Esto no es compartido por otra parte de la sociedad. Tampoco por otros partidos. Por ejemplo, el socio del PSOE en la coalición de Gobierno, Unidas Podemos. Una de sus diputadas, Aina Vidal, ha tildado de "lamentable" que se pueda suministrar la dosis a "un grupo de 11 hombres que da golpecitos a una pelota". La respuesta oficial de Carolina Darias a todas las quejas es que se hace "para que los jugadores que representan a España acudan a la Eurocopa en las mejores condiciones".