Ábalos: "No impondremos el pago por el uso de las autovías si no hay acuerdo"

No se impondrá el pago por el uso de las autovías si antes no se alcanzan pactos, también con los transportistas. Así lo asegura el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una entrevista publicada en 'Heraldo', en la que asegura que el Gobierno de coalición agotará la legislatura para rematar su agenda reformista y carga contra el Partido Popular, al que acusa de preferir "el caos" que los acuerdos.

En plena ola de pandemia, con los casos disparados, se plantean acabar con el estado de alarma. ¿Lo hacen por convencimiento o por falta de apoyos?

No. Los apoyos siempre hay que trabajarlos y hasta ahora los hemos conseguido. Pero para el estadio al que vamos, con la vacunación y las medidas de responsabilidad individual y las que puedan poner las autoridades sanitarias puede ser suficiente.

¿Por qué no han aprovechado para modificar la ley de Sanidad y permitir así a las autonomías confinar?

Hablamos de derechos fundamentales, como es la libre circulación. Dejarlo exclusivamente en manos de las comunidades autónomas es de una dimensión de la que el conjunto del Estado no se puede abstraer.

Con los reveses de Astra Zeneca y Janssen, ¿aún mantienen que se llegará al 70% de la vacunación en verano?

Hay determinados intereses, algunas reacciones y comentarios que generan alarma excesiva. Lo que está claro es que las incidencias, porcentualmente, son muy escasas respecto a cualquier tratamiento y lo que no puede ser es que cuestione la única solución.

¿Pero llegaremos?

Cada vez habrá más y mejores vacunas. Y no va a durar una temporada, porque no nos vamos a vacunar sola una vez. Seguramente hasta 2023 tendremos que ir reiterando campañas.

Aragón apuesta por el pacto para afrontar la crisis. ¿Por qué son incapaces en el Congreso?

Es otro ámbito y otros intereses que anteponen objetivos partidistas en su sentido amplio. Tiene que ver mucho con la ansiedad de determinados referentes y con su propia debilidad.

¿Habla de Pablo Casado?

Claro. Está pendiente de su consolidación, ejerciendo una oposición cerrada para intentar mantener el liderazgo. Con un PP en una situación menos desesperada y un liderazgo más maduro, la respuesta hubiera sido otra, como en otros países.

Alemania es el mejor ejemplo de colaboración de derecha e izquierda. ¿Qué más hace falta en España para llegar a consensos?

No sé qué otra situación cabe esperar. Por el modelo de organización del Estado es necesario el entendimiento. Están también implicados en la gestión y allí donde la oposición gobierna y siente la necesidad de colaboración, su discurso es distinto al del Congreso.

¿El PP tiene dos varas de medir?

Claro, donde tienen que enfrentarse al problema están aplicando restricciones y, sin embargo, las cuestionan en el Congreso. Es como si las autonomías del PP estuvieran siempre pendientes de la responsabilidad del Gobierno porque no cabe esperar nada del oportunismo de su dirección política. Es tremendo… La oposición no solo bloquea, sino que descalifica la legitimidad del Gobierno.

¿Su capacidad de acuerdo se limita a repartir sillones en RTVE?

No fue un acuerdo relevante. Hubiera salido igual y hubiera estado bien como paso en una senda de acuerdos para la renovación de los órganos constitucionales.

Pero quedó en nada.

En aquello que pueden bloquear, como es el Consejo General del Poder Judicial, no hay acuerdo.

¿La salida de Iglesias facilita el entendimiento en la coalición?

No. La cuestión no es tan simple y también podríamos decir lo contrario, porque estar en el Gobierno te impone muchas limitaciones, se gobierna para todos y te obliga a moderar el discurso. Le puedo asegurar que no protagonizó ninguna situación tensa en el Consejo de Ministros.

Públicamente nunca se ha cortado con sus posicionamientos.

Necesariamente tenía que expresarlos porque de otra forma se hubiera interpretado como una renuncia a la propia posición y eso tampoco le era exigible.

¿Agotarán la legislatura o adelantarán elecciones tras la vacunación y una vez se consolide la recuperación económica?

El objetivo es cumplir el mandato. A excepción de un decreto, nosotros no hemos perdido nada en el Congreso. Esto no ocurría con Rajoy cuando no tenía mayoría absoluta. Nosotros, con la pandemia, hemos llevado leyes importantísimas, como la de cambio climático, la ley del ingreso mínimo vital o de la eutanasia. Son derechos que, en sí mismos, justifican una legislatura. Y esto se ha producido en un año y combatiendo la pandemia.

Entonces, ¿piensan pactar de nuevo los próximos presupuestos con Bildu y los separatistas?

No cabe reproche cuando uno se empeña en no colaborar. No sé por qué se molestan. Si ellos colaboraran (el PP), no tendríamos que recurrir a ninguna de estas formaciones para sacar los presupuestos. A lo mejor otra fuerza más patriótica diría que apoya para que esas formaciones no participaran en las decisiones del Estado. Pero no se lo plantean y optan por el ‘cuanto peor, mejor’.

¿Veremos indultos por votos?

No tienen que ver los votos, sino con que a una crisis política hay que darle soluciones políticas. Hay un problema político y hay que interpretar hechos y soluciones con perspectiva política en el marco de la legalidad.

Los independentistas son incapaces de formar gobierno en Cataluña. ¿El PSC estaría dispuesto a desencallar la situación dándole la presidencia a ERC?

Tiene que defender su posición de partido ganador y de izquierdas. Los que se sientan de izquierda deberían apoyar esta posibilidad y mientras quede alguna, el PSC debe intentarlo.

Si la única posibilidad de que el PSOE gobierne en Madrid es una gran coalición de izquierdas, ¿por qué Gabilondo negó la posibilidad de pactar con Iglesias?

Todo candidato tiene que luchar por gestionar un proyecto propio y luego ya se verá la realidad que imponen los ciudadanos.

Pero es poco realista.

Una coalición no tiene que ser necesariamente de gobierno y ya hemos tenido una experiencia que ellos (Podemos) también tendrán que replantearse si es la adecuada tras empeñarse en participar en el Gobierno de la Nación.

Aragón aspira a captar 17.500 millones de fondos europeos para 885 proyectos. ¿El reparto será por la entidad de las propuestas o habrá cuota autonómica?

Será por su idoneidad, aunque obviamente tendremos en consideración la significación de los territorios.

Van a trasladar a la UE su intención de implantar el pago por el uso de las autovías. ¿Por qué modelo se decantan y cuándo se implantará?

La medida se inserta en el marco de las reformas que nos pide la Comisión Europea para la aplicación de los fondos. Es un gesto con la sintonía europea en la financiación de las vías de alta capacidad, lo que llaman euroviñeta. España es una rareza, porque no se paga más allá de las vías concesionadas.

Habla de euroviñeta. ¿Pagarán los transportistas?

Está todo abierto, pero nos tenemos que plantear el tema de la financiación. Presupuestariamente, los límites que se dan a Carreteras oscilan entre 700 y 1.200 millones y con eso no hacemos nada si se tiene en cuenta el coste de la conservación. Si esto va a ser de nuevo motivo de oportunismo cuando el PP tuvo el proyecto dispuesto para el Consejo de Ministros... Hay que hacerlo con consenso, también con los transportistas. Si no llegamos a acuerdos, no podremos imponer el modelo.

Los ayuntamientos aún no han visto un euro para sostener el transporte tras un año de pandemia. ¿Cuándo se les financiará según lo comprometido?

Se les ha requerido que presenten las cuentas. Al igual que con las autonomías, se les aportará un porcentaje de las pérdidas.

En el PSOE-aragonés hay resquemor con que Teruel Existe se arrogue el avance en infraestructuras. ¿Cómo lo valora?

No creo que sea así. El entendimiento ha sido muy correcto y lo hemos reconocido abiertamente, sabiendo que pueden ser competidores electorales, pero al PSOE no le deben preocupar movimientos coyunturales. Lo que nos tiene que preocupar son esas razones coyunturales que permiten que existan proyectos políticos puntuales, en este caso, por una desatención al territorio.

Como número dos del PSOE, ¿debe repetir Lambán como candidato?

A todos los que sean presidentes los vamos a apoyar.