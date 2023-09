Acuerdo en Hollywood 148 días después del inicio de la huelga de  guionistas

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos(WGA) publicó el pasado martes que, después de 148 días de huelga, se pondría fin al paro de los guionistas a partir de este miércoles después de las negociaciones con los estudios de Hollywood. Se pusieron de acuerdo las juntas directivas de WGA Oeste y de WGA Este que votaron por unanimidad el fin de la huelga.

Los guionistas volverán al trabajo inmediatamente, aunque todavía no haya finalizado el proceso de ratificación, que será del 2 al 9 de octubre. En el caso de que se rechace el acuerdo, se reanudaría el paro. El convenio conseguido por el Sindicato de Guionistas crea esperanzas en el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) que se mantiene en paro desde el 14 de julio sin haberse reunido ninguna vez con los estudios.

Se pone fin a la segunda huelga más larga de la historia del colectivo, el WGA comenzó el paro el 2 de mayo. Se han hecho públicos detalles del acuerdo que presenta mejoras en cuestiones que han determinante durante los más de cuatro meses de huelga, como mayor protección ante el uso de la inteligencia artificial, entre otras.

Fin a cuatro meses de huelga en Hollywood

Según el sindicato, en el acuerdo se determinó que la inteligencia artificial (IA) no puede escribir o reescribir material literario, y que el material generado por la IA no será considerado como material original. También explica que los guionistas podrán hacer uso de la IA si la empresa lo consiente, pero que las compañías no puede exigirle a los escritores que la utilicen.

"La WGA se reserva el derecho de afirmar que la explotación del material de los escritores para entrenar IA está prohibida por el MBA (el Acuerdo Mínimo Básico) u otras leyes", se lee en el resumen publicado en su página web.

El gremio también negoció "un nuevo residual basado en la audiencia" en el que se calcularán las visualizaciones de acuerdo a las horas de "streaming" nacional divididas por duración. "Las series y películas realizadas para HBSVOD (video bajo demanda de alto presupuesto) que sean vistas por el 20% o más de los suscriptores nacionales en los primeros 90 días de su estreno, o en los primeros 90 días de cualquier año de exhibición posterior, obtendrán una bonificación equivalente al 50% del residual fijo nacional y extranjero", reportó el sindicato.

Asimismo, la remuneración residual por "streaming" en el extranjero se basará ahora en el número de suscriptores extranjeros para los servicios disponibles en todo el mundo.

También anunciaron que las compañías se comprometen a proporcionar al gremio el total de las horas emitidas en las plataformas tanto a nivel nacional como internacional de programas en "streaming" de plataformas de alto presupuesto, como Netflix.