Los agricultores llegan al Vaticano con una vaca y le regalan un tractor al papa

Tras varios días de movilizaciones para protestar por la situación del campo en su país y solicitar la flexibilización de las políticas impuestas a nivel europeo para paliar los efectos del cambio climático, los agricultores italianos han llegado hoy al Vaticano. Como parte de las manifestaciones han llevado una vaca convertida en símbolo de sus movilizaciones y un tractor, que han regalado al papa Francisco.

La Santa Sede dio su permiso a los protestantes para acercarse a la ciudad, donde el pontífice, después de terminar el rezo dominical, se ha dirigido a ellos para darles la bienvenida. "Saludo a los agricultores y ganaderos presentes en la plaza", ha exclamado el líder religioso.

Las vaca, a la que los agricultores llaman "Ercolina" se ha convertido durante las movilizaciones en un símbolo de las demandas del campo, apareciendo también en el Festival de Sanremo, el famoso certamen de la canción italiana. Además, los agricultores han querido otorgar otro de los símbolos de sus protestas, un tractor, al papa.

Crítica a las políticas agrarias

"Con inmensa gratitud le agradecemos al Santo Padre por habernos acogido e invocamos su apoyo y su bendición. Le regalamos un tractor, símbolo de nuestro esfuerzo", dice la carta que los agricultores le han escrito al papa. Además del tractor, también le han regalado a Francisco harina, la imagen de un Cristo encontrado en un campo mientras un agricultor araba y una campana utilizada para llamar a los animales, todos ellos símbolos del esfuerzo de los agricultores, según medios locales.

"Estamos profundamente preocupados por el destino de la agricultura, el Gobierno debe darnos respuestas concretas, no podemos esperar más. Las generaciones futuras no pueden esperar más. El hombre no es el dueño de nuestras amadas tierras, sino su guardián", indica el MAF en la carta

"La tierra es fuente de vida, pero los agricultores nos vemos continuamente golpeados por políticas económicas y agrícolas inadecuadas, especulativas e injustas. Nuestra voz no se detendrá recorreremos los caminos del diálogo y de la perseverancia, con dignidad y convicción para llegar y metas concretas", añade.