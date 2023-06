La AIReF advierte de que el IMV se estanca y llega sólo al 35% de hogares beneficiarios

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) constata un estancamiento en el despliegue del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que apenas llega aún a 284.000 hogares, el 35% de los 800.000 posibles beneficiarios de la prestación. El fiscalizador ha publicado este martes su segunda evaluación del mismo, en la que apunta a que el nivel de hogares que siguen sin solicitarlos se mantiene muy similar al anterior, en el entorno del 58% (469.000 hogares). Estas cifras suponen que el Estado ha dedicado sólo el 47% del presupuesto previsto al despliegue de esta medida en el último año, alrededor de 1.900 millones de euros.

Con un plazo de tramitación que se sitúa de media en 120 días, en opinión de la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, los datos del IMV corroboran las "dificultades" que existen para poner en marcha prestaciones no contributivas de este tipo en España. El organismo ha elaborado un perfil de quienes, pudiendo ser beneficiarios, no solicitan la prestación. Se trata de hogares sin menores a su cargo y muchos de ellos unipersonales, establecidos en comunidades autónomas donde hay mucha población o baja renta, como Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid; son familias a las que, además, en términos de renta no les merecería la pena solicitarlo.

"No es fácil implementar este tipo de prestaciones" en España, incide Herrero. Por ello, la AIReF recomienda que, dado el estancamiento en su despliegue potencial, habría que avanzar hacia un modelo de gestión "más automático". Esto podría lograrse creando una base de datos única (que incluyese entre otras informaciones la renta, el patrimonio, los impuestos...) que incorporase información de las autonomías y que podría complementarse con una declaración universal de renta. Todo ello permitiría una gestión más focalizada de la prestación. La AIReF advierte de que siete de cada diez solicitudes para acceder al IMV son rechazadas por la Seguridad Social, lo que le lleva a reclamar una información más clara y detallada sobre los puntos a cumplir para poder ser beneficiario del mismo.

Toque de atención a las comunidades autónomas

A los ejecutivos regionales el fiscalizador les da un toque de atención y explica que no ha podido conocer el trasvase de beneficiarios desde las rentas mínimas autonómicas al IMV ante la "falta de calidad" de los datos que aportan sobre los primeros tanto a la Seguridad Social como a la Agencia Tributaria. La evaluación detecta también un "alcance limitado" del nuevo complemento de infancia, que beneficia a 274.000 hogares frente a los 1,5 millones de familias que actualmente cumplen las condiciones necesarias para poder acceder a él.

Por el lado positivo, el organismo sí considera que el IMV llega a los hogares más vulnerables, ya que el 62% de los beneficiarios lleva percibiendo la prestación desde 2020 y el 54% no había percibido ningún salario en los tres años anteriores a empezar a cobrar la prestación. Además, está el hecho de que casi el 80% del alza del gasto producido como consecuencia de la "extraordinaria inflación" registrada el año pasado (la tasa anual de IPC se situó de media en el 8,4%) fue compensada en los hogares con IMV gracias al incremento del 15% de la nómina que introdujo el Gobierno en el decreto de medidas extraordinarias contra la subida de los precios -que el Ejecutivo podría prorrogar en parte a partir del 30 de junio-.