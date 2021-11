Ajustes que hacer antes de acabar 2021 para ahorrar en la Renta más de 4.000 €

El Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) aún no ha publicado su tradicional decálogo de consejos para ahorrarse varios miles de euros en la siguiente declaración de la Renta. El año pasado, supuso un ahorro de la friolera de 4.500 euros para los ciudadanos que siguieran sus consejos. Sin embargo, las semanas pasan y este ahorro no será efectivo al rendir cuentas con el Fisco si no hacemos los ajustes antes de que acabe un 2021 al que le quedan muy pocas semanas. Algunas de las siguientes circunstancias (en caso de cumplir los requisitos) favorecen al bolsillo de los contribuyentes.

Deducción por vivienda

Es uno de los inquilinos fijos en los listados de trucos de Gestha. Se podrán acoger quienes hayan comprado una vivienda, pero solo en caso de que no hubiese deducciones por ese bien en 2012 (o en años anteriores) y existan pagos por la propiedad de 2013 en adelante. Dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivas, podrás deducirte hasta el 15% de las cantidades invertidas, con un límite máximo de 9.040 euros en algunas regiones.

Aportaciones a planes de pensiones

Por segundo año consecutivo, esta deducción mengua respecto a las últimas declaraciones de la renta. Este será el último año en el que se podrá reducir la base imponible del IRPF hasta los 2.000 euros. Todo ello siempre que estas aportaciones no superen el 30% de los rendimientos del trabajo. La reducción a 1.500 euros en los planes de pensiones que plantean los futuros Presupuestos Generales tiene una contrapartida para algunos contribuyentes: se incrementa en 500 euros la aportación a planes colectivos o de empresa (eso sí, el límite conjunto seguirá en 10.000 euros).

Acciones solidarias

El año pasado los donativos por causas solidarias tuvieron un premio extra para los contribuyentes por el Covid-19. Pero de forma habitual, la Agencia Tributaria contempla descuentos en dos tramos para las "donaciones a las entidades e instituciones previstas en la ley 49/2002". Los primeros

150 euros donados se deducen un 75% y el resto de la aportación un 30% (en la última declaración esos porcentajes subieron por la pandemia al 80% y 35% respectivamente).

Invertir en empresas

Existe una bonificación estatal para la inversión en empresas de nueva creación. Se trata del 30% de lo que hayas aportado para comprar acciones (sobre un máximo de 60.000 euros). Es decir, que quienes estén en esta situación pueden desgravar hasta 18.000 euros por las inversiones en start ups y empresas de reciente creación. La compañía de destino no podrá superar los 400.000 euros en fondos propios ni cotizar en bolsa. Y la participación en la empresa no podrá superar el 40% del capital. En todo caso, esta es una de las deducciones más abultadas del IRPF, más aún con los últimos cambios en las aportaciones a planes de pensiones.

Algunas autonomías permiten deducir, además, parte de la inversión en empresas de esa región que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB): Aragón, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid y Región de Murcia.

Compensar ganancias con pérdidas

Siguiendo con las personas que hayan invertido durante el ejercicio fiscal, pueden compensar las pérdidas y ganancias patrimoniales (rentas del ahorro). Supone pagar impuestos solo por los beneficios reales que una persona ha tenido con sus inversiones. El dinero perdido en una inversión

se restará al importe ganado y solo se tributará por la diferencia entre ambos. Un ejemplo: una persona invierte en bolsa y gana 2.000 euros en unas operaciones, pero pierde 500 euros en otras. Durante la declaración de la Renta tributará por 1.500 euros.

Mayores de 65 años

Los mayores de 65 años pueden anotarse un descuento en su declaración en relación con la vivienda. En concreto, por la venta de vivienda habitual, que queda libre de impuestos cuando el contribuyente realiza la transmisión de esa vivienda una vez ha cumplido 65 años.

Afiliación a partidos

La ideología sí es importante al rendir cuentas con Hacienda, sobre todo si se vive de una forma más activa. Las cuotas de afiliación y aportaciones a partidos políticos pueden reportar al contribuyente hasta una rebaja del 20%, aunque aplicada a una base máxima de 600 euros.