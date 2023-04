Andalucía abre la puerta a cambios en la ley sobre regadíos en el Parque de Doñana

Máxima receptividad para las sugerencia que puedan venir de Bruselas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que su consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, se reunirá la próxima semana con el comisario de Medio Ambiente y Pesca, Virginijus Sinkevicius, para trasladarle el contenido de la proposición de ley que se tramita en el Parlamento andaluz sobre los regadíos en la corona norte de Doñana. Desde el ejecutivo andaluz han recalcado que están abiertos a sugerencias y modificaciones a petición de la Comisión Europea.

En concreto, el presidente andaluz ha apuntado que están abiertos a todas la propuestas que les puedan hacer las autoridades comunitarias. "Si hay que darle una vuelta o ser más flexibles en algo, sin ningún problema" porque se trata en estos momentos de un proyecto de ley y no de un decreto del gobierno. Moreno Bonilla ha insistido en que también escucharán las sugerencias que se le puedan hacer desde el Gobierno de Pedro Sánchez, que "no ha querido sentarse en la mesa de manera seria para poder hablar sobre cuál es la alternativa al plan que hemos propuesto".

Para Bonilla si el Gobierno central no está de acuerdo con el contenido de la proposición de ley, que plantee cuál es su "alternativa" y estarán dispuesto a estudiarla. En cualquier caso, ha afeado al Eejcutivo central no haya querido "nunca" sentarse para hablar de un "problema" en esa comarca que "existe y es una realidad" y al que hay que buscar una solución.

El máximo responsable del Ejecutivo andaluz ha manifestado que su Gobierno ha tomado la decisión de buscar una solución, que se basa en un "equilibrio entre la protección del parque", que es una "obligación legal y moral", y resolver un problema endémico de unas zonas de cultivo ante el que no podemos "cruzarnos de brazos".

Moreno sobre Sánchez:"Viene para hacerse una foto electoral"

En sus declaraciones, el presidente andaluz ha recordado que el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel (Ciudad Real) también tiene un problema de sequía y el Gobierno de Sánchez no actúa con la "misma virulencia", Moreno se ha preguntado por qué el presidente sale, a cinco semanas de las elecciones del 28 de mayo, con esta "campaña" contra la proposición de ley que se tramita en el Parlamento. "Viene en Falcón para hacerse una foto electoral en Doñana" y le ha reprochado que no haya comprometido recursos no ejecutado obras competencia del Estado y que recoge la Ley del Trasvase de 2018.

Sobre la tramitación parlamentaria de la proposición de ley, apoyada por PP y Vox, ha asegurado que van a pasar por el Parlamento todos los sectores implicados, que van a hacer sus aportaciones, y se trata de lograr un texto con el "mayor de los consenso posible". Ha lamentado que la actitud del Ejecutivo nacional sea utilizar este asunto para "rentabilizarlo en términos electorales".