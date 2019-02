Anfac se rebela contra el plan verde del Gobierno y pide una normativa común

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de fabricantes de automóviles y camiones (Anfac), Mario Armero, ha pedido al Gobierno de Sánchez que no cierre la puerta a los motores de diésel y gasolina y que tome una senda común en los planes de energía y clima.

“Tenemos que introducir cierto orden en España. Nos encontramos con cinco leyes de cambio climático” ha asegurado este jueves el directivo en el Congreso de Movilidad Sostenible de Bilbao, al que han asistido responsables de multinacionales del transporte como Mercedes o Repsol. Las declaraciones de Armero llegan un día después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presentase el Plan de Energía y Clima que prohíbe la venta y matriculación de vehículos que emitan CO2 a partir del año 2040.

Respecto a la pluralidad de planes climáticos que existen actualmente en España, el ejecutivo de Anfac ha pedido al Gobierno una actuación uniforme en todo el territorio. Está "la de Baleares que prohíbe el diesel en 2025, un poco temprano; la del País Vasco, equilibrada, la de Navarra, la de Andalucía, y ahora la nacional. ¿Como combina esa ley nacional con la de Baleares?", ha sentenciado Mario Armero.

Aunque el vicepresidente de la asociación ha asegurado que no se había leído aún el nuevo paquete del Ministerio de Transición Ecológica, ha lanzado un guiño a la postura del gobierno francés. "No comprendo que un gobierno se convierta en un experto tecnológico. En Francia la semana pasada Macron dijo que no era quién para decidir cuál es la tecnología del futuro, que lo decidieran los ingenieros". Para Armero, la clave para disminuir la contaminación está en vender coches, "sean de la tecnología que sean, y achatarrar los viejos, los que contaminan", ha añadido.