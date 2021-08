Las aportaciones a fondos de pensiones se reducen un 94% hasta el mes de junio

Las aportaciones a planes de pensiones se han reducido un 94% en el primer semestre de 2021, al registrar unas captaciones por importe de 79 millones de euros, que contrastan con los 846 millones del mismo periodo del año anterior, un descenso que podría estar provocado, entre otros factores, por la reducción de la aportación máxima de los planes de pensiones con derecho a deducción en el IRPF. A finales de octubre, el Gobierno incorporó al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 un recorte de 8.000 a 2.000 euros en la aportación máxima de los planes de pensiones individuales con derecho a deducción en el IRPF. Este cambio entró en vigor el 1 de enero.

Los datos de Vdos recogidos por Europa Press muestran que en el primer semestre de este año los planes de pensiones registraron unos incrementos del patrimonio respecto al mismo periodo del año anterior del 4,89%, con lo que el total se sitúa en 81.212 millones de euros. No obstante, del incremento de 3.786 millones al que equivale ese 4,89%, solo 79 millones se corresponden con captaciones, mientras que los 3.707 millones restantes se deben a un rendimiento positivo de las carteras.

Respecto a 2020, la diferencia es notable: en el primer semestre se registraron captaciones por 846 millones de euros y un rendimiento negativo de las carteras de 3.874 millones. En cuanto a las aportaciones a fondos de inversión, se han registrado captaciones netas por un importe de 17.378 millones en el primer semestre de 2021, frente a los reembolsos de 1.738 millones del año anterior, un cambio que se debe, principalmente, a los efectos de la pandemia.

La fiscalidad de los fondos de inversión no ha cambiado para este año, por lo que podría darse una preferencia de los ahorradores por estos vehículos frente a los planes de pensiones. "Es muy difícil afirmar que el exceso de aportaciones a los planes de pensiones sobre el límite se esté invirtiendo en los fondos de inversión. En el último año, los ahorradores españoles están invirtiendo una gran cantidad de dinero en fondos y carteras, y tal vez parte de esa inversión tenga como objetivo la jubilación, pero no lo podemos afirmar", ha señalado a Europa Press el director de Negocio de BBVA Asset Management, Luis Vadillo.

Habrá que esperar a finales de año para saber si se da ese cambio en el ahorrador español, ya que es entonces cuando se produce el mayor volumen de aportaciones a planes de pensiones y cuando mejor se va a poder apreciar, según ha añadido Vadillo.

Fuentes de CaixaBank, por su parte, han comentado a Europa Press que han detectado un incremento de suscripciones y aportaciones tanto en planes de pensiones (gestionados por VidaCaixa) como en fondos de inversión (gestionados por CaixaBank AM) en el último semestre. En CaixaBank AM, las suscripciones netas en el primer semestre de 2021 se situaron en 2.765 millones de euros (sumando cifras de CaixaBank AM y de Bankia Fondos), y en VidaCaixa, las aportaciones a planes de pensiones individuales se situaron en el primer semestre de 2021 en los 594,2 millones de euros, un 1,2% más que en el mismo periodo del año anterior (sin incluir las cifras de Bankia hasta la completa integración tecnológica de las gestoras de planes de pensiones).

Las gestoras de activos tienen, en general, una opinión negativa con respecto a la reducción del límite de aportaciones en planes individuales y siete de cada diez consideraba a principios de diciembre de 2020 que ese cambio debería llevarse a cabo progresivamente y vincularse a la acumulación de un importe razonable en el fondo de pensiones de empleo.

Escaso incentivo fiscal

Así concluía una encuesta sobre planes de pensiones individuales realizada por Inverco, que revela que las gestoras no creen que el ahorro en planes de pensiones esté suficientemente incentivado en comparación con otros países del entorno y reclama una mejor fiscalidad en la prestación, así como un sistema de adscripción por defecto en las empresas.

Un informe de Inverco sobre el año 2020 y sus previsiones para el 2021 pone de relieve que "las aportaciones se verán muy influidas por el nuevo límite máximo de aportación impuesto a los planes de pensiones del Sistema Individual". De hecho, la patronal estima que en 2021 las aportaciones se verán reducidas en más de un 30% por la disminución del límite máximo, mientras que las prestaciones brutas se mantendrán previsiblemente sin cambios.

El volumen de activos de los fondos de pensiones, por su parte, podría mantenerse prácticamente sin cambios, con un "ligero" incremento del 0,4% por efecto de la rentabilidad, con lo que cerraría el año con un patrimonio de 119.000 millones de euros.

El ahorro de las familias canalizado a través de fondos de inversión alcanzó un nuevo máximo a cierre de 2020 al alcanzar el 14,8% del total, lo que supone un nuevo máximo histórico, según datos de Inverco publicados en junio. Este resultado es un 0,8% mayor al registrado el año anterior. Según los últimos datos de Inverco, el patrimonio de los fondos de pensiones a finales de junio era de 86.241 millones de euros, un 12,7% más en términos interanuales.