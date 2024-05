Así es la moneda de peseta que te puede hacer rico: valen desde 200 a 20.000 euros

Las monedas de las antiguas pesetas que pueden hacerte millonario no son muchas y la mayoría están en manos de los coleccionistas. Pero sólo por el dineral que puedes ganar si tienes una de ellas es importante que las conozcas y sepas por qué tienen este valor. Los expertos en numismática usan estos trucos para poder saber si están ante un verdadero tesoro o es una más del montón. Toma buena nota.

El especialista y director de la Asociación Española de Numismáticos Profesionales, Jesús Vico detallaba a La Información algunos ejemplos de monedas de pesetas que sí tienen un gran valor económico, pero pide fijarse muy bien en las características de cada una porque no todas valen un dineral por el simple hecho de que coincida el año que aparece en una de sus caras.

¿Qué hace que las monedas de las pesetas valgan miles de euros?

Lo primero que tenemos que saber para convertirnos por unos momentos en un 'numismástico amateur' y examinar correctamente nuestras monedas de pesetas es que tenemos que diferenciar el año en el que se acuña una moneda del año que se pone en circulación y aparece en la otra cara. En las monedas de las pesetas en una cara en grande aparece siempre un año, que es el de "emisión" y luego hay estrellas más pequeñas y en ella se ve el año de "acuñación".

Es precisamente esta apreciación una de las claves para que una moneda de las antiguas pesetas españolas tengan más o menos valor. Este rasgo hace que muchas personas acudan a esta asociación pensando que tienen un tesoro cuando en realidad tienen monedas corrientes.

¿Cuánto vale una moneda de peseta?

Lo más difícil sería encontrar una moneda de las antiguas pesetas españolas de la época de Juan Carlos I con valor numismático. ¿El motivo? Otra de las variables que determinan el valor de la moneda: la escasez. "Todo lo acuñado en el siglo XX tiene un volumen altísimo de circulación", asegura el experto. "Si hay acuñadas millones de piezas es imposible que millones de coleccionistas estén dispuestos a pagar un precio alto", explica Vico.

"Para que una moneda valga miles de euros tiene que haber una demanda fuerte". Eso hace que los coleccionistas de monedas lleguen a pagar miles de euros por las más deseadas del mercado. Solo las denominadas excepciones son las que siguen en la lista de deseos de muchos numimásticos . Para que una moneda de las pesetas cumpla este requisito tiene que formar parte de un selecto grupo de las que en su día de acuñaron como prueba o en un metal diferente al que se puso en circulación o con alguna característica que la convierta en única.

Este es el principal error que cometemos cuando pensamos en que nosotros tenemos monedas de pesetas guardadas en un cajón y empezamos a hacer números de todo el dinero que podemos ganar con ellas. Sí nos daría una alegría a nuestra cuenta de ahorros si de repente en ese cajón desastre donde guardamos cosas desde niños apareciera una moneda de 100 pesetas con la imagen de Franco.

100 pesetas de Franco Cedida

La moneda de 100 pesetas de Franco que cuesta 210 euros

Como hemos explicado antes, no vale cualquiera de esas características. Para que llegue a valer alrededor de los 150 euros tiene que ser que tenga el año de emisión de 1966 y el de acuñación (el que aparece en la estrella) de 1969. ¿Y por qué solo estas y no todas? Porque se acuñaron muchas menos monedas y en pleno mercado de oferta y demanda están más perseguidas y más valoradas.

No te desesperes si has encontrado esta moneda pero en el año de acuñación pone también 1966. En este caso la moneda puede tener el valor que tenga la plata con la que está fabricada, que puede rondar los 6 ó 7 euros. En este caso el valor no es muy alto pero "esta moneda sí es más habitual que puedan encontrar los españoles en sus casas en cantidad".

Moneda de 50 pesetas de Franco Cedida

La moneda de 50 pesetas que vale 22.000 euros

La moneda de las 100 pesetas con la cara de Franco no es la única que puede dar una alegría a los ahorros. También es rentable fijarse en las de 50 pesetas del año 1957. En este caso sí que puede alcanzar un valor muy alto porque se trata no de una moneda que estuvo en circulación, sino de una de las que se hicieron de prueba. Nada tiene que ver las que llevaban los españoles en sus bolsillos con estas y la mayor diferencia se encuentra en una de sus caras.

Este es uno de esos ejemplos que se puede catalogar de milagro si alguien encuentra alguna en su casa, porque "mucha gente dice que tiene 100 monedas de 50 pesetas del año 1957, pero lo que vale es la que fue una prueba, que es rarísima y está en manos de coleccionistas o en la Casa de la Moneda". Esta sí merece la pena dejarse los ojos para encontrarla en esa caja con monedas, algunas oxidadas. Su valor puede alcanzar los 22.000 euros.

La moneda de peseta más cara

La peseta de Franco más cara Cedida

La peseta española más cara es una peseta del año 1946 (emisión) acuñada durante el periodo de la dictadura franquista y diseñada por el escultor valenciano Mariano Benlliure y Gil. En este caso hay que fijarse también en el año de acuñación porque la que más valor tiene es la del año 1948. Recuerda Vico que "no es lo mismo cuando un gobierno emite una nueva moneda con el año en el que realmente se acuña. Una cosa es aprobarla legislativamente y otra acuñarla".

El valor de esta peseta además también dependerá de otra de las claves que da más o menos precio a una moneda. Se trata de su conservación. Una peseta así bien conservada puede llegar a rondar los 2.200 euros.

Moneda de cinco pesetas de Franco Cedida

La moneda de un duro de Franco que ahora valen 20.000 euros

Otra moneda que genera mucha confusión a los españoles que acuden a expertos en numismática, el coleccionismo de monedas y otros objetos relacionados tales como billetes, títulos, valor y medallas, es la de 50 pesetas con la cara de Franco. Se vio por primera vez en el año 1949, pero luego hay varios años de acuñación consecutivos (1949, 1950, 1951 y 1952).

Aquí las más valiosas son las que tienen el año 1949 en grande y en la estrella de acuñación aparecen los años 51 ó 52. "Son las más raras de ver porque hubo muy poca circulación". Su precio en el mercado puede llegar a alcanzar los 20.000 euros. Sin embargo, las que en la estrella aparecen los años 49 ó 50 "son las más corrientes" y su valor puede ser de dos euros.