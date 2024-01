Así quedan las pensiones desde enero: lo que suben jubilación, invalidez o viudedad

La revalorización de las pensiones en 2024 es ya una realidad. Desde el 1 de enero la Seguridad Social aplica las nuevas cuantías a todas las pensiones, que se actualizarán un 3,8% en el caso de las pensiones contributivas conforme al dato del IPC de noviembre. Así es como quedan configuradas las pensiones en 2024 y sus cuantías.

Pensiones contributivas de jubilación

Las pensiones de jubilación suben un del 3,8% con carácter general de acuerdo con el IPC. Con este aumento, la pensión media en España sube hasta los 1.380 euros al mes y, por primera vez, supera los 1.000 euros en todas las comunidades. Hasta 2024 Ourense permanecía como la única provincia en alcanzar la cifra.

En total, la pensión media de jubilación sube 52 euros al mes y 734 euros al año. Sin embargo, las pensiones mínimas en 2024 aumentarán un 6,9%, por encima del dato de inflación.

Así quedan configurada la pensión mínima contributiva de jubilación en 2024:

Quienes no alcancen esas cantidades con su pensión de jubilación, podrán optar al complemento a mínimos. Las cuantías mínimas para acceder a este complemento son de 8.942 euros al año sin cónyuge a cargo y de 10.430 euros al año con cónyuge a cargo.

Pensión contributiva de Invalidez

Estas pensiones también suben un 3,8% con carácter general y un 6,9% en el caso de las pensiones mínimas. Estos son los importes en 2024:

Pensión contributiva de viudedad

Las pensiones contributivas de viudedad en 2024 quedan de la siguiente forma:

Pensión contributiva de orfandad

Las pensiones por orfandad se revalorizan y pagan las siguientes cantidades en 2024 con carácter general:

En el caso de orfandad absoluta, el mínimo se incrementa en 8.752 euros al año, que se distribuirán entre todos los beneficiarios de la pensión.

Pensión contributiva en favor de familiares

En el caso de las pensiones a favor de familiares, las cantidades a tener en cuenta son:

En caso de haber varios beneficiarios, el mínimo asignado a cada uno se incrementará en el importe de prorratear 5.219,2 euros por año entre el número de beneficiarios.

Pensión máxima en 2024

La pensión máxima en 2024 subirá un 3,8%, lo que deja la cuantía en 3.175,04 euros al mes en 14 pagas o 44.450,56 euros al año.

Pensiones de las clases pasivas

Las pensiones mínimas para las clases pasivas son las mismas que las contributivas para la pensión de jubilación. Es decir:

Pensión de jubilación con cónyuge a cargo : 1.033,30 euros al mes y 14.466,20 euros al año.

: 1.033,30 euros al mes y 14.466,20 euros al año. Pensión de jubilación sin cónyuge : 825,20 euros al mes y 11.552,80 euros al año.

: 825,20 euros al mes y 11.552,80 euros al año. Pensión de jubilación con cónyuge no a cargo: 783,30 euros al mes y 10.966,20 euros al año.

El resto de las pensiones familiares distinta de la de viudedad es de 11.262,60 euros por número de beneficiarios o pensiones.

Pensiones no contributivas

Las pensiones no contributivas son las que corresponden a quienes no alcanzan los años suficientes trabajados o no han cotizado nunca. La diferencia con las pensiones contributivas es que su cobro no depende de las cotizaciones a la seguridad social, sino de la situación financiera.

Según figura en el real decreto, las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación ascenderán a 7.250,6 euros al año.

SOVI

Por su parte, las pensiones no contributivas de vejez e invalidez (SOVI) aumentarán un 6,9% e 2024 hasta los 517,9 euros al mes o 7.250,6 euros anuales.

Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital o IMV es otra de las prestaciones que subirá un 6,9% en 2024. Estas son sus cuantías: