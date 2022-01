Asufin asegura que el fin del líbor no obliga al cliente a firmar una novación

La desaparición del líbor, índice de referencia para las "polémicas y altamente reclamadas" hipotecas multidivisa, "no puede derivar en una obligación a los clientes a que firmen novaciones". Así lo ha afirmado la letrada colaboradora de Asufin, Loleta Linares, durante un webinar organizado este miércoles por la asociación. En concreto, se habría referido a los pactos propuestos por CaixaBank, "una de las entidades que más multidivisa colocó en su momento", a sus clientes.

Linares ha señalado que, por un lado, al firmar una novación -un contrato nuevo-, el cliente "acepta todo lo anterior", de forma que se impediría emprender acciones legales contra la hipoteca multidivisa, un producto "reclamable en tribunales por su condición de abusivo y con tasas de éxito que alcanzan prácticamente el 100%". Por otro, la letrada ha advertido de que estas novaciones incorporan una "cláusula abusiva de vencimiento anticipado" que supondría que el banco puede resolver el contrato "de manera unilateral exigiendo el pago total de capital e intereses".

"Es decir, repercute de manera negativa en el consumidor el hecho de que el banco no haya contemplado un sustitutivo a la desaparición del líbor", señala la asociación. Por ello, recomienda que "no se firmen estas novaciones" al considerar que "no hay necesidad de aceptar estos contratos porque complican el pleito de la multidivisa".

Linares ha explicado que, si bien la entidad ha dejado de ofrecer esta posibilidad a sus clientes, aquellos que sí hayan firmado estas novaciones "tendrán que reclamarlas por abusivas y por verse coaccionados a hacerlo, en muchos casos". Por el contrario, ha indicado que actualmente lo que se está haciendo es "dejar congelado el último líbor publicado como tipo fijo, lo que sí resulta muy conveniente para el cliente".

La abogada también ha alertado de un "problema" con Kutxa Bank, que contempla como índice sustitutivo al IRPH "cuya abusividad ha sido declarada por multitud de tribunales en los últimos años". Asufin recuerda que ya ha elevado ante los reguladores esta problemática en torno a la desaparición del líbor y qué respuesta están dando las entidades al respecto, reservándose la posibilidad de emprender acciones legales ante una "mala praxis".