Las ventas de coches nuevos se quedarán de nuevo a las puertas del millón en 2024

La industria del automóvil quiere dejar atrás la mala racha que arrastra el sector desde la eclosión de la pandemia y superar este año la barrera del millón de coches nuevos vendidos que lleva cuatro años sin avistarse en España. Las estimaciones que las principales organizaciones de la industria trasladan a La Información dibujan un mercado muy cercano a esa cifra, pero todavía muy alejado de recuperar el nivel natural de matriculaciones que tenía el sector antes de la llegada de la Covid.

Tanto fabricantes (Anfac), como concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam) vislumbran un ligero crecimiento en torno al 5% en las ventas de turismos que situaría al mercado a las puertas del millón de unidades con 998.000 turismos vendidos a cierre de año. Con las matriculaciones de enero recién sacadas del horno, el sector concluye que el mercado ha entrado con buen pie al 2024 con 68.685 turismos y todoterrenos vendidos, un 7,3% más que en el mismo mes del año pasado. No obstante, gran culpa de este crecimiento la ha tenido el buen comportamiento del canal de alquiladores que se ha impulsado un 90% y según analiza Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, ha sido clave para no hablar de "un decrecimiento del mercado".

Las previsiones elaboradas por esta patronal que preside Marta Blázquez para los próximos tres años ponen en relieve un avance insuficiente en el ritmo de ventas para sellar la recuperación. De ser así, las ventas continuarían su escalada hasta finalizar 2026 con casi 1.100.000 matriculaciones nuevas en ese año, que seguirían sin cerrar la brecha del mercado con respecto al 2019, cuando se registraron 1.258.251 ventas.

El sector insta a acelerar la renovación del parque

Bajo un consenso aplastante, los principales actores que componen la cadena de valor de la industria española del automóvil abogan por desbloquear la descarbonización del parque y mejorar su edad media como piedras angulares para encauzar la recuperación del sector. "Si tenemos en cuenta que el 40% de los coches que se venden tienen más de 15 años, es un dato que nos está diciendo que esta es la única opción para muchos, teniendo en cuenta los precios actuales. Por tanto, es necesario un plan de incentivo a la demanda eficaz que, bajo el principio de neutralidad tecnológica, facilite el cambio de estos vehículos antiguos y altamente contaminantes por modelos más eficientes, sin diferenciar la tecnología que los propulse", explica la directora de comunicación de Ganvam, Tania Puche.

"Descarbonizar no sólo se trata de vender vehículos electrificados"

En la misma línea se pronuncia Félix García, director de comunicación y marketing de Anfac, quien esgrime que "descarbonizar no sólo se trata de vender vehículos electrificados". "Es más efectivo eliminar un vehículo de más de 20 años que contamina 90 veces más que uno nuevo y no tiene los sistemas ADAS de seguridad que evitan siniestros. Necesitamos incentivar a ciudadanos y empresas para que vean que pasarse a la electromovilidad es rentable además de sostenible", reclama desde la patronal de fabricantes.

A pesar de que los primeros indicios que nos deja enero anticipan una tendencia positiva para los turismos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) tras un aumento del 11,6% en sus ventas, la cuota de mercado se sitúa en torno al 12% con la que se despidió el último año y evidencia que España sigue en el vagón de cola del tren europeo, donde la cuota media de estos modelos supera el 22% y la grieta entre los países que aceleran y los que se quedan atrás es cada vez mayor.

El foco en el mar Rojo

Esta no es la única preocupación de un sector, que no ha tenido apenas tregua entre la crisis de los chips y la escalada de tensiones geopolíticas en el mar Rojo. En el camino hacia el millón de ventas, el automóvil tendrá que lidiar con un obstáculo que está ocasionando retrasos e incrementos en los transportes de mercancías, ya que las navieras se ven obligadas a bordear África para acceder a Europa. Una situación, que según aseguran desde Ganvam, puede "presionar al alza el precio de los vehículos en estos primeros meses de 2024", y por ende influir en la tendencia de ventas. Fuentes del sector temen que si el conflicto se extiende en el tiempo, las empresas no podrán sostener el encarecimiento de las mercancías sin trasladarlo al precio final de sus productos.

Ante esta coyuntura, la automoción apela a la capacidad de adaptación que ha demostrado la industria para abrir el paraguas ante la oleada de crisis que ha tenido que hacer frente en los últimos años. "El sector de la automoción ha demostrado ser flexible a más no poder. Desgraciadamente, o afortunadamente, con tanta crisis exógena hemos alcanzado un nivel de flexibilidad teniendo un plan A, B, C o D para tratar de producir los vehículos con el menor retraso posible", defienden los fabricantes.