Los autónomos alertan de una subida de precios para hacer frente a la inflación

La inflación está detrás de la subida de precios que ya reconocen haber realizado el 57% de los autónomos. Y la situación puede empeorar ya que un 62,3% alerta de que tendrán que subir los suyos ante la incapacidad de sostener la situación, según se desprende del XIV Barómetro de la Federación Nacional de Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Por otra parte, "cuatro de cada diez autónomos no ha adaptado los incrementos de los costes a los precios de venta", ha destacado el presidente, Lorenzo Amor, lo que significa que están "soportando sobre sus espaldas el incremento de los costes". En esta encuesta, ocho de cada diez autónomos aseguran haberse visto afectados por la inflación, en especial por el encarecimiento de las materias primas (42,3% de los casos), los carburantes (42,3%) y la luz (33,1%).

De acuerdo a los resultados del barómetro, un 66,5% de los autónomos todavía no ha recuperado lo perdido durante la pandemia y un 30,2% de ellos no descarta tener que cerrar su negocio por su mala situación. Además, un 38,6% de los autónomos encuestados asegura sufrir morosidad, un porcentaje que ha aumentado con respecto al último barómetro (36,4 %) y el anterior (32,1 %). Ante esta situación, un 55,3 % de los autónomos ha solicitado algún tipo de ayuda pública en estos dos años, mientras que quienes no han recurrido a esta opción explican que ha sido porque no cumplían los requisitos (34 % de los casos) o porque suponía un exceso de burocracia (19,4 %).

Con respecto a los fondos europeos, Amor ha denunciado que "al tejido empresarial está llegando muy poco", al tiempo que ha urgido a "sensibilizar" sobre la importancia de la digitalización, ya que un 24,8 % de los autónomos desconoce el "kit digital", que solo prevé solicitar un 20 % del colectivo. Un 30,4 % de los autónomos encuestados ha solicitado financiación en los dos últimos años, que se ha concedido en un 82,9 % de los casos y solo ha sido denegada en un 6,3 % de ellos.

De cara al futuro, un 30,3 % de los autónomos sigue siendo pesimista y prevé que su actividad disminuya, frente a un 14,1 % que espera que aumente, y un 10,3 % cree que tendrá que disminuir la plantilla. Como consecuencia de estas dificultades, un 20,3 % de los encuestados asegura que nunca volvería a ser autónomo.

Amor ha señalado que las negociaciones sobre el nuevo sistema de cotización por ingresos reales continúan a la espera de la propuesta del Gobierno sobre los tramos, aunque ha considerado "ilógico" que se haya sacado a audiencia pública un reglamento que desarrolla una ley "que ni ha entrado en el Parlamento". Asimismo, ha afeado que "de momento" no ha recibido la propuesta de estrategia del trabajo autónomo, que es una materia "que tiene que ir en los cauces del diálogo social". El barómetro se ha realizado a partir de 1.246 respuestas a una encuesta entre el 13 y el 16 de mayo.