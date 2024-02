Así son los nuevos avales ICO para comprar una casa: plazos y requisitos

El Consejo de Ministros ha acordado la nueva línea de avales del 20% para la compra de una casa con nuevos plazos y requisitos. Se aprobó en mayo, antes de las elecciones generales, y ha visto hoy la luz a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) hoy a través de un convenio que firmará próximamente el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) con el ICO y al que podrán adherirse las entidades financieras.

Así lo ha anunciado la nueva ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez: "Hemos llevado al Consejo de Ministro las condiciones, criterios y requisitos para acceso a la línea de avales para la cobertura parcial del Estado de la financiación de la adquisición de la primera vivienda para jóvenes y familias con menores a cargo". En total en avales se destinarán 2.500 millones de euros.

Esta nueva ayuda del Gobierno tiene como objetivo prioritario las personas que "teniendo un empleo estable tienen la decisión de fijar su residencia en una ciudad y adquirirla, pero por falta de recursos o ahorros previos no puede acceder. Para estas personas con empleo estable y recursos mensuales el Estado será su avalista". Rodríguez asegura que con esta medida además "quedarán libres viviendas en alquiler ocupadas por personas que tienen en sus planes comprar una vivienda".

Así son los nuevos avales ICO para vivienda



Rodríguez ya adelantó a finales de enero que el Gobierno tenía previsto llevar este febrero al Consejo de Ministros, para su autorización, la creación de las dos líneas de ayuda con el ICO ya anunciadas: hasta 2.500 millones de euros en avales a la compra y 4.000 millones para ampliar el parque de vivienda social.

¿Quién puede optar al aval ICO para vivienda?

Los avales están dirigidos a jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a su cargo sin límite de edad con ingresos individuales de hasta 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el IPREM). Para acceder a ella, la titular de Vivienda ha indicado que se deberá ser una persona física, ser mayor de 18 años y tener residencia legal en España de manera acreditada e ininterrumpida durante los dos años anteriores a la solicitud del préstamo.

De esta manera, el Gobierno avalará el 20% de la entrada inicial de una vivienda siempre y cuando el solicitante cumpla todos los requisitos. Rodríguez estima que se llegará al menos a unas 50.000 familias y jóvenes. "El objetivo último que tiene el Ministerio es que para acceder a una vivienda digna ningún español tenga que dedicar más del 30% de sus ingresos", ha recalcado.

Cómo pedir el aval ICO para la compra de una casa

Las entidades financieras se podrán adherir a dicha línea y los potenciales beneficiarios podrán solicitar la ayuda a través de éstas. Con ellas será con las que el Estado 'negocie' para avalar ese 20% de una hipoteca que "de no ser así puede que los futuros compradores no podrían acceder". Así, el préstamo para avalar con esta línea se formalizará mediante un contrato entre la entidad de crédito y el o los adquirientes. Asimismo, el aval se entenderá concedido en el mismo acto de concesión del préstamo y no tendrá ningún coste ni para la persona beneficiaria ni la entidad financiera.

En qué casos el aval llega al 25% de la vivienda en lugar del 20%

El Ministerio compartirá hasta el 20% del riesgo de la totalidad del principal de cada hipoteca con la entidad de crédito en igualdad de condiciones. Está previsto además que si la vivienda a adquirir dispone de una calificación energética mínima D o superior, el Ministerio podrá avalar hasta el 25% del principal del préstamo.

Límite del patrimonio del solicitante

Las personas con un patrimonio neto superior a 100.000 no podrán solicitar esta línea de avales.

Límite de ingresos para solicitar el aval ICO

Los ingresos de la persona adquiriente de la vivienda no podrá ser superior a 4,5 veces el IPREM, sin tener en cuenta otras condiciones específicas. Esto asciende a 37.800 euros de sueldo anual, que se modifica si el crédito se solicita en pareja. La medida cuenta con factores de mejora en función del número de hijos y de si la familia es monoparental. Así, en el caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas, el límite de ingresos se elevará al doble. Es decir, los ingresos de los dos adquirientes no podrán superar en conjunto, la suma del límite establecido para cada uno.

En este punto, la medida cuenta con factores de mejora en función del número de hijos y de si la familia es monoparental. Así, dicho límite se incrementará en 0,3 veces el IPREM (2.520 euros brutos anuales) por cada menor a cargo y, además, en el caso de familia monoparental el límite se podrá incrementar en un 70% adicional.

¿Dónde se puede comprar una casa con el aval ICO?

En principio esta ayuda de avalar el 20% del crédito hipotecario no tiene limitación a la hora de adquirirla en cualquier punto de España.

Plazo del aval del ICO

El plazo del aval otorgado por MIVAU a la entidad financiera y gestionado por el ICO será de un máximo de 10 años desde que se formalice la operación, con independencia de la amortización del préstamo. Durante este plazo, la vivienda deberá ser la residencia habitual de la persona avalada y su arrendamiento estará limitado a que concurran circunstancias que exijan el cambio de vivienda, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral u obtención de un empleo más ventajoso, entre otras análogas.

Plazos para solicitarlo

El periodo para formalizar las hipotecas que se acojan a esta línea de avales finalizará el 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de prórroga de dos años en función de la demanda y las circunstancias económicas.

Límite de precio de venta

En el convenio entre el ICO y MIVAU se establecerá un límite máximo de precio de venta o tasación de la vivienda, que podrá fijarse en función del ámbito territorial, pudiendo ser modificado por acuerdo de la comisión de seguimiento.

¿Quién no puede acceder a los nuevos avales ICO?

No podrán acogerse a esta línea de avales quienes ya sean propietarios de otra vivienda con anterioridad, independientemente de la forma de adquisición de esta. No obstante, con excepción a lo anterior, sí podrán acogerse quienes cumpliendo los requisitos concurran en algunas de estas circunstancias:

Cuando el derecho de propiedad recaiga sobre una parte alícuota de la vivienda y esta se haya obtenido por herencia o transmisión mortis causa sin testamento.

Para aquellas personas que, siendo titulares de una vivienda, acrediten su no disponibilidad por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad, o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de las personas que formen parte de su unidad de convivencia.

