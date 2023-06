Aviso del Banco de España: estas son las obligaciones del banco por domiciliar la nómina

La domiciliación de nóminas. Es esta la principal estrategia por la que han apostado muchas entidades bancarias en España desde que comenzó 2023. Así, los bancos tienen como objetivo atraer nuevos clientes ofreciéndoles dinero o productos a modo de regalo a cambio de que abran una cuenta, domicilien la nómina y la mantengan durante un periodo de tiempo concreto, tal y como explican desde el Banco de España. Por ejemplo, Abanca proporciona 300 euros por las nóminas superiores a 1.200 euros, mientras que otros como Bankinter remuneran la cuenta con un 5% TAE durante el primer año para los sueldos iguales o superiores a 800 euros.

Pero lo cierto es que se trata de una estrategia doble, ya que la entidad no solo consigue nuevos clientes, sino que se asegura ingresos de forma periódica. De ahí que el Banco de España haya querido advertir a los usuarios de las buenas prácticas que deberían cumplir sus entidades al ofrecer estos productos, dada esta campaña de captación de nóminas.

Una de las principales cuestiones que se han de tener en cuenta si se opta por contratarlo son los diferentes requisitos que los bancos solicitan obligatoriamente. Desde el Banco de España explican que “las condiciones de estas campañas de fidelización de los clientes se incluyen en la política comercial y de asunción de riesgos de las entidades". Por ello, es fundamental que todas las firmas cumplan con una serie de buenas prácticas y usos bancarios que se indican a continuación.

Conocer las condiciones antes de firmar

Lo primero que debe hacer el banco antes de que se acepte el contrato es informar al usuario sobre las condiciones de las promociones que ofrecen. No basta con una campaña publicitaria para aceptar por lo que, desde el banco, deberán facilitar al cliente información clara de los requisitos necesarios para que pueda beneficiarse de la promoción, en el contrato de cuenta o por otra vía.

Estudiar el perfil del cliente

Las entidades bancarias también tienen que evitar generar falsas expectativas al cliente, sobre todo, si no podrá reunir las condiciones. Si el banco es consciente de la imposibilidad de cumplir los requisitos, deberá informar desde el principio. De no ser así, pueden surgir problemas de deudas, comisiones adicionales o cuentas al descubierto por no completar los criterios marcados.

Informar de los límites de las promociones

Otra de las obligaciones que tienen los bancos es avisar de la fecha de vencimiento de la campaña promocional, en especial, para que el cliente se asegure de que le dará tiempo a beneficiarse de la promoción. A su vez, esto implica que se puedan realizar las gestiones que sean necesarias dentro del plazo establecido.

De igual forma, si la oferta incluye la entrega de un regalo y la entidad comunica al cliente que se han acabado las existencias, deberá justificar el orden de adjudicación que han seguido en el reparto.

No modificar las condiciones acordadas

Por último, es fundamental mantener las condiciones acordadas en el contrato. A cambio de regalos, dinero o retribuciones, es habitual que la entidad exija mantener la cuenta abierta durante un periodo determinado o cumplir otro requisito, como domiciliar una serie de recibos. Se considerará una mala práctica la modificación durante este periodo de las condiciones pactadas de forma inicial.