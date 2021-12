Aviso del PNV: rechazará la reforma laboral si no se respetan competencias. 

Ultimátum al Gobierno de Sánchez. El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha asegurado este miércoles que su formación no apoyará la reforma laboral acordada entre Gobierno central, los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE si no respeta el marco competencial vasco, y ha solicitado a las partes a que "actúen con flexibilidad y respeten nuestro marco propio". No obstante, el dirigente del PNV ha indicado, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, que se alegra de que se haya llegado a un acuerdo para la reforma laboral, lo ha valorado y elogiado, y ha dicho que es "beneficioso".

"Dicho esto, también es cierto que durante las últimas semanas y meses hemos trasladado a todos los agentes, sindicatos, empresarios y Gobierno central cuál es nuestra línea roja, y que para nosotros es imprescindible que se respete nuestro marco laboral", ha asegurado. De esta manera, Iturrate ha señalado que lo que solicita el PNV "no es algo que saquemos ahora", sino una cuestión que "todos conocen", y ha asegurado que "nadie puede decir que nuestra postura les coja por sorpresa".

"Nuestras relaciones laborales y la estructura de nuestros sindicatos y la de nuestras empresas son muy diferentes comparadas a las del Estado, y eso hay que protegerlo. Esa es nuestra línea roja. Estamos de acuerdo en que hay que cambiar el ámbito laboral, pero si se respeta lo que para nosotros es imprescindible. Si no se respeta, ahí estará el 'no' del PNV, y si se respeta nuestro marco, apoyaremos el acuerdo", ha asegurado.

"Si no se respeta, ahí estará el 'no' del PNV, y si se respeta, lo apoyaremos"

En este sentido, ha solicitado a las partes implicadas en el acuerdo -Gobierno, sindicatos y patronal- que "también actúen con flexibilidad y respeten nuestro marco propio, nuestra ley, nuestras competencias y, como hacemos en otros ámbitos, nuestro marco competencial". "Esperemos que en este próximo mes haya oportunidades para llegar a un acuerdo y que esta reforma laboral sea aprobada en Madrid", ha concluido.

Sobre el avance de ómicron

Por otra parte, Iturrate ha insistido en que era "muy importante" adoptar medidas comunes en todo España para frenar el avance de la variante omicrón de la Covid-19, y ha achacado a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "renunció a gobernar" el hecho de que finalmente no haya sido así. Ha recordado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ya propuso en la Conferencia de Presidentes que se tomaran en todo el Estado medidas parecidas a las anunciadas este martes en Euskadi, porque "las estrategias y decisiones comunes han sido más eficaces".

Así, ha lamentado que Sánchez "perdió un tiempo precioso, no quiso tomar decisiones en su momento hace una semana, renunció a gobernar, y el LABI ha tenido que plantear y tomar decisiones tras hablar y acordarlas con las comunidades vecinas". Iturrate ha reiterado que era "muy importante" que las comunidades limítrofes tuvieran medidas parecidas, para, por un lado, "trasladar a la sociedad mensajes claros, comprensibles y simples y no confundir y marear a la gente, y, por otro, porque es mucho más eficaz que se tomen las mismas decisiones o medidas en una zona extensa".

Asimismo, el parlamentario del PNV ha reconocido que algunos sectores, como la hostelería o el comercio, están sufriendo "con más crudeza" las consecuencias de la pandemia, pero ha asegurado que, "cuando tomamos decisiones, no lo hacemos para perjudicar a nadie, sino todo lo contrario, lo hacemos para garantizar la salud de las personas, planteando y aplicando lo que consideramos que es mejor en cada momento".

En este sentido, ha recordado que este mismo miércoles se reunirá el Gobierno Vasco con representantes del sector de la hostelería, y que Euskadi es la comunidad autónoma que "más dinero público ha puesto en los dos últimos años para ayudar a la hostelería, casi 180 millones de euros en ayudas directas y más de 5.000 millones en créditos, avales y demás". "Como sociedad, los ciudadanos han hecho un gran esfuerzo para ayudar a los sectores perjudicados, entre ellos la hostelería. Creo que, para nuestra medida, hemos hecho un gran esfuerzo, y lo queremos seguir haciendo", ha asegurado.

Asimismo, y ante posibles recursos en los tribunales por las últimas medidas restrictivas adoptadas por el LABI, ha destacado que la ley antipademia aprobada en el Parlamento vasco "otorga suficiente autoridad al Gobierno Vasco para adoptar decisiones", por lo que ha considerado que "jueces y tribunales deberán tenerla en cuenta".