Ayuda de 200 euros: este es el último día que tiene Hacienda para pagarte

La ayuda de 200 euros para familias vulnerables podía solicitarse hasta el pasado 31 de marzo de 2023. A partir de esa fecha empezó a contar el plazo que tiene la Agencia Tributaria para abonar el cheque que fue creado por el Gobierno de España. El objetivo de esta prestación es que las personas con bajo nivel de ingresos y escaso patrimonio puedan hacer frente a la inflación, tras el estallido de la guerra en Ucrania. Hacienda tiene cada vez menos días para abonar el ingreso en la cuenta bancaria de los beneficiarios.

El organismo que gestiona el Ministerio de Hacienda y Función Pública, liderado por María Jesús Montero, establece que a la ayuda de 200 euros pueden acceder los trabajadores asalariados, autónomos o desempleados con bajo nivel de ingresos y patrimonio. La prestación la solicitaron 2,8 millones de personas, según los datos oficiales, después de que fuera aprobada con el decreto anticrisis que sacó adelante el Ejecutivo de Pedro Sánchez a finales de 2022.

Así, para tener derecho al cheque, los solicitantes deben tener unas rentas inferiores a los 27.000 euros anuales, y un patrimonio por debajo de los 75.000 euros, sin tener en cuenta la vivienda habitual. Por el contrario, no podrán ser beneficiarias las personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital o una pensión, cuenten con una sociedad mercantil o sean titulares de valores representativos de la participación en fondos propios de una sociedad mercantil no negociados en mercados organizados.

¿Hasta cuándo puedo cobrar la ayuda de 200 euros?

Aunque es probable que la mayoría de los contribuyentes que solicitaron la ayuda de 200 euros hayan recibido ya el ingreso, puede que algunas personas todavía estén a la espera. Y es que Hacienda tiene hasta el 30 de junio de 2023 para ejecutar el pago, por lo que solo dispone de unos días.

No hay que olvidar que el ingreso del cheque se lleva a cabo mediante transferencia bancaria al número de cuenta que facilitó el contribuyente al realizar la solicitud. El objetivo del Gobierno era que la Agencia Tributaria pagara todas las ayudas antes de que se celebrasen las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, pero puede que haya casos que aún estén pendientes.

¿Cómo puedo saber si me van a dar el cheque?

Aquellos que todavía no hayan obtenido la ayuda de 200 euros pueden comprobar el estado de la solicitud: ‘Alta’ -se envió correctamente y está a la espera de ser aceptada por la Agencia Tributaria-, ‘Acuerdo de devolución’ -Hacienda abonará la cuantía de la ayuda próximamente-, ‘OA’ -Hacienda la ha recibido y aceptado, pero está pendiente de revisión, por lo que no está en proceso de pago- y ‘Baja’ -no se ha rellenado correctamente el formulario-. En caso de ser denegada, el contribuyente debió de ser notificado y tuvo diez días para presentar una alegación en abril, por lo que ya no puede reclamarla.

Esta consulta puede hacerse a través del portal habilitado por la Agencia Tributaria en su sede electrónica. Una vez que se accede, hay que dirigirse al apartado ‘Consulta de solicitudes presentadas’ e introducir el DNI y la fecha de validez para obtener la Cl@ve PIN, o el certificado electrónico o DNI digital. A continuación, se clica en la opción ‘Mostrar solicitudes en estado de baja’ para descubrir si está o no tramitada.

Si el cheque ha sido concedido, no hay que olvidar que los beneficiarios no tienen que tributar, aunque sí deben reflejar la ayuda en la declaración de la Renta que harán en el próximo ejercicio.