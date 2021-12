Ayuso tacha de "innecesaria" la reforma laboral porque no soluciona el problema. 

Nuevo ataque al Ejecutivo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado de "innecesaria" la reforma laboral que el Consejo de Ministros aprobará este martes porque "no soluciona actualmente ninguno de los problemas del mercado laboral".

En declaraciones a los periodistas tras visitar el municipio de San Martín de Valdeiglesias, Ayuso ha indicado que esta reforma se hace de cara a "la galería" para que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pueda "contentar a los suyos".

"No soluciona ninguno de los problemas que tiene actualmente el mercado laboral. Precisamente, esa rigidez del mismo provoca si no que los empresarios que desean contratar a más personas no lo hagan. Es una medida ineficaz que atenta contra una, la del PP, que ha demostrado que fue capaz de crear más de dos millones y medio de puestos de trabajo", ha zanjado.

Sobre la sexta ola de Covid

Por otra parte, Ayuso ha estimado que "en cuestión de días" empezará a remitir la sexta ola de coronavirus en la región, porque es "muy explosiva en su contagio pero también en la caída de los mismos". Ha indicado que no pueden lanzar una emisión concreta de cuándo remitirá la variante ómicron pero que están atisbando que comienza a bajar a la misma velocidad con la que se contagia.

"Los cierres como hemos visto no sirven de nada. Con Filomena el virus subió en la Comunidad y los lugares abiertos son los más seguros", ha defendido la jefa del Ejecutivo autonómico. En cuanto a si la celebración de las campanadas con las uvas deben mantenerse en la Puerta del Sol, Ayuso ha propuesto tener en cuenta si las reuniones de personas son en lugares cerrados en los que no hay ventilación y no se regenera el aire en esos establecimientos, donde a lo mejor "las cosas cambian" a si se producen al aire libre donde está demostrado que "con mascarillas no hay situación de peligro".