Bildu se desmarca de la batalla de ERC en el Constitucional por la Ley de Vivienda. 

"Queremos recordar que el proyecto de ley de Vivienda que presentó el Gobierno tenía una gran invasión competencial, pero gracias al trabajo conjunto de Esquerra Republicana de Catalunya y EH Bildu todas esas invasiones competenciales tan fragantes que había se eliminaron completamente", ha defendido la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, al ser preguntada por el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda que preparan los republicanos en el Parlament. La representante independentista ha sostenido que su formación está estudiando el informe presentado por el Consejo de Garantías Estatuarias (CGE), pero ha defendido que en ese texto no se abordan las cuestiones "más troncales de la ley" que a su entender son los de la "regulación de alquileres, la declaración de zonas tensionadas, los mecanismos frente a los desahucios o los límites al aumento anual de rentas".

Los de EH Bildu han salido así en defensa de sus socios parlamentarios, con los que incluso han concurrido en coalición en su candidatura al Senado bajo la marca 'Izquierdas por la independencia' y han aprovechado la oportunidad para cargar contra el Partido Nacional Vasco, por presentar un recurso en el que sí se incluyen algunos de estos aspectos, como la declaración de zonas tensionadas por su posible invasión de competencias autonómicas. "Todo eso no se recurre desde Cataluña y son los artículos más importantes de la Ley. En cambio, esos artículos sí están recurridos en el recurso presentado por el PNV, parece, se puede intuir que existe en el recurso anunciado por el PNV una clara intencionalidad política para intentar mediante esa supuesta invasión competencial eliminar los artículos que suponen avances", ha señalado Aizpurua.

No obstante, la versión aportada por los diputados de EH Bildu choca con lo expresado a lo largo de la semana pasada por los republicanos catalanes con representación en el Parlament. "Los diputados y diputadas abajo firmantes del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, de acuerdo con el artículo 177.2 del Reglamento del Parlamento de Cataluña y el artículo 30.2 de la Ley 2/2009, de 12 de febrero, del Consejo de Garantías Estatutarias, comunica la pretensión de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos y disposiciones que se especifican más adelante" dice el escrito registrado el miércoles en el Parlament. A continuación, en el primer grupo de artículos que se busca recurrir aparece el 18.1 y 18.4, los que regulan específicamente la declaración de zonas tensionadas.

El primero recoge la facultad de las "administraciones competentes en materia de vivienda" de declarar zonas de mercado residencial tensionado, mientras que el cuarto hace referencia al plan específico y el calendario de desarrollo que deberá presentar esa Administración para ponerlas en marcha. Los dos fueron puestos en cuestión en el dictamen del CGE por "vulneran la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de vivienda del artículo 137.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña" y "no encuentran amparo" en el artículo 149.1.1 ni en el 13 de la Constitución. Y precisamente el texto, elaborado a petición de Junts, fue lo que motivó a los republicanos a trabajar en el recurso al Constitucional para defender a la Generalitat y la "esencia de la ley".

Por el momento no se puede asegurar a ciencia cierta que esta cuestión sea incluida en el recurso de inconstitucionalidad que preparan los catalanes, pero lo cierto es que han mostrado de forma cristalina su intención de hacerlo. La Mesa del Parlament ha fijado el debate para abordar esta cuestión el próximo 1 de septiembre por lo que, según apuntan fuentes de las fuerzas soberanistas, Junts y ERC esperan iniciar un periodo de negociaciones en la última semana de agosto con el objetivo de llegar a un consenso que permita elaborar un texto común que pueda superar el trámite parlamentario y ser presentado ante el Constitucional, dado que es necesario que reúnan una mayoría simple y los socialistas ya han anunciado su voto en contra.

No obstante, más allá de las dificultades que pueda conllevar la presentación de este recurso en las negociaciones que se llevan a cabo para constituir la Mesa y reunir los apoyos que permitan reeditar un Gobierno encabezado por Pedro Sánchez, esta cuestión ha despertado rencillas en el País Vasco, donde el lehendakari no tardó en salir al quite señalando a EH Bildu por haber apoyado una ley junto a unos compañeros que ahora reconocían que invadía competencias autonómicas. En 2024 habrá elecciones autonómicas en Euskadi y los dos partidos nacionalistas disputan por ser la fuerza más votada, después de que los de izquierdas hayan superado a PNV en las elecciones generales, tanto en votos como en escaños.