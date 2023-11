Black Friday en Shein: fecha de inicio y cómo se podrán hacer las devoluciones

Cuando hablamos de prendas de ropa baratas y compra online, una de las primeras tiendas que se nos viene a la cabeza es Shein. La compañía china es una de las que más vende en España, junto a Zara y Primark, y en este Black Friday 2023 volverá a ofrecer grandes descuentos en sus productos. Aunque tiene su origen en EEUU, este comercio digital chino no fallará a la cita del 24 de noviembre, pero además, adelanta las ofertas y promociones unos días, rebajando miles de productos.

En Shein detectan las diferentes tendencias de moda en más de 200 países en los que están presentes y en apenas dos semanas son capaces de diseñar sus propias prendas y ponerlas a la venta. Se estima que estrenan miles de artículos nuevos a diario, por lo que habrá que estar muy atentos a las novedades del Black Friday.

La mayoría de su catálogo está formado por ropa femenina, pero también hay artículos para hombre y niño, así como accesorios, zapatos, bolsos y otros artículos de moda. En 2022 alcanzó los cuatro millones de clientes en España, según datos de Kantar.

¿Cuánto dura el Black Friday en Shein?

El Black Friday ha comenzado el 13 de noviembre en Shein con descuentos en productos destacados de la sección de los más vendidos. Según se acerque la fecha se irán ampliando muchas más prendas. Además, hay rebajas de precios en productos de decoración, hogar, belleza y demás.

Los descuentos en los primeros días alcanzan el 20% sobre el precio original, aunque seguro que son aún mayores el 24 de noviembre. De cualquier forma, los precios son muy económicos, ya que en este e-commerce chino hay miles de prendas de ropa a precios de derribo y por eso Shein está arrasando en los últimos años en el sector fast fashion.

Cómo hacer devoluciones en Shein tras el Black Friday

Los plazos para devolver las prendas y productos que se compren con descuentos en el Black Friday, no variará respecto a otras fechas. Dispondrás de un periodo de 45 días para realizar su devolución. El plazo máximo en el que Shein reembolsa el dinero es de 10 días desde que reciben nuestro paquete. Además, debes saber que hay ropa interior, productos de belleza o promociones y ofertas en las que se indican que no se devuelve.

Si has hecho un pedido en Shein y no has acertado en algunas tallas o no son prendas con calidad deseada, podrás devolverlas de formas sencilla, rápida, aunque no siempre será gratuito. Esta tienda online tienen cuatro métodos de devolución.

Los tres primeros son a través de los puntos colaboradores Parcel Shop, en una oficina de Correos o a través de un repartidor de GLS o en sus establecimientos. Estos servicios son "gratuitos para la primera etiqueta de devolución de cada pedido. Cada etiqueta de devolución adicional para el mismo pedido tendrá un coste de 4,5 € y se descontará del reembolso correspondiente", tal y como se indica en su web. Hay que acceder a la cuenta de Shein, solicitar la devolución del producto, imprimir la etiqueta que nos enviarán y realizar la devolución.

La cuarta opción es lo que denominan autoenvío. Es decir, hay que solicitar que un transportista recoja el paquete en nuestro domicilio o entregarlo en una oficina y correr con los gastos de envío, que dependerán de cada empresa de transporte.