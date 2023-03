Temu, la app que amenaza a Aliexpress y Shein con artículos y ropa aún más baratos

Ahorrar en moda no parece un despropósito, especialmente debido a la elevada tasa de inflación en España. Si Shein se convirtió en el azote de tiendas 'low cost' como Primark e incluso de las grandes marcas del mercado español como Zara o H&M, ahora es Temu la que amenaza el dominio del grupo textil chino en cuando al 'fast fashion' se refiere. Es decir, la moda de comprar ropa barata basada en tendencias, que se fabrica a bajo coste y que se utiliza de media unas 7 veces y aun así es rentable para los compradores. Ya tiene un gran mercado en EEUU, desde que se estrenó en septiembre de 2022, y cada vez es más conocida en todo el mundo.

Temu es una app del grupo chino PDD Holdings y cuyo nombre procede de 'Team Up, Price Down', lo que en castellano se traduciría por algo como 'Equipo unido, precios bajos'. Y es que en su página web se definen por su compromiso por "ofrecer los productos de calidad más asequibles", para poder "disfrutar de precios al por mayor en cualquier momento, en cualquier lugar y con los mejores proveedores y marcas del mundo".

Aunque oficialmente no está en España ni ha anunciado la fecha en la que lo va a hacer, sí es posible descargar la aplicación desde iPhone o Android y poner el idioma en castellano. Además, permite realizar los pedidos para que lleguen a España. De hecho, ha aterrizado recientemente en Francia. Además, los pedidos llegan en torno a los 10 días, por lo que los plazos de entrega son más que aceptables si los comparamos con los de sus competidores.

Ofertas y prendas nuevas cada día para ahorrar en moda

Temu, la app de ropa barata Temu.com

Como Shein, vende ropa barata, pero también accesorios fabricados en el país asiático y otros artículos. Es decir que también está dispuesta a plantar cara a Amazon y Aliexpress. Cuenta con una veintena de categorías de productos como menaje del hogar, jardinería, herramientas, belleza, automoción, electrónica o juguetes, entre otras. Si accedemos a la sección de novedades, podemos ver que cada día se estrenan cientos de productos de todo tipo.

Aún teniendo en cuenta que los precios son baratos, hay algunos que sorprenden e incluso dan la impresión de no ser correctos. Hay tazas desde 19 céntimos, luces navideñas por 78 céntimos y decenas de productos de decoración entre 1 y 3 euros. Además, encontramos productos de tecnología como la Nintendo Switch, teléfonos móviles o cargadores. Todo tipo de accesorios para bebés, juguetes eróticos, cámaras de seguridad, instrumentos musicales... Ente los más vendidos Temu incluye unos auriculares Lenovo por 10 euros. Realmente es más difícil no encontrar algo en el catálogo que conseguirlo.

En cuanto a la ropa, la oferta es casi infinita a precios bajos. Pantalones, calzados, camisetas, abrigos, bufandas... para mujer, para hombre y moda infantil. Las prendas más económicas cuestan en torno a un euro, pero por 10 euros podemos conseguir casi cualquier cosa. También hay bisuterias y relojes desde apenas unos céntimos hasta 3 o 4 euros.

Utiliza estrategias que fomentan la compra compulsiva

Para multiplicar las ventas promociona sus productos de bajo coste con grandes descuentos de hasta el 90% al instante a través de juego online con el móvil. Esta estrategia se conoce por un concepto inglés, el 'shopatainment', es decir, una aplicación que mezcla consumo y entretenimiento.

En Temu, se invita al usuario a girar la rueda de la fortuna para hacerse con cupones de descuento o a jugar a criar peces o cultivar frutas virtuales. Además, al compartir las compras en las redes sociales, ofrecen a los compradores más créditos. Estas recompensas invitar a volver a comprar, compartir sus artículos y seguir comprando. De hecho, Temu ha sido acusada por Shein de pagar a influencers para que hagan "declaraciones falsas y engañosas" de sus productos y todo hace indicar que acabarán en los tribunales.

Su lema es 'Compre como un millonario, incluso en tiempos de inflación. Sus llamativos colores y diseño, pueden incluso hacer dudas con una aplicación de juego online. Todo para conseguir llegar al máximo público posible. Algo que incluso llega a agobiar a los usuarios: "Esta app y tienda online tiene muchas cosas muy buenas y de buena calidad. Pero te insisten tanto para que invites a tus amigos y para que ganes artículos gratis... No me gusta que me presionen tanto, es una pena que hagan eso", afirma una usuaria de Temu en la página de la aplicación en Google Play junto a decenas de comentarios y valoraciones que , en su mayoría, destacan no haber tenido problemas con la app desde España.