Euromillones: trucos de un matemático para elevar las probabilidades de ganar

Una de las claves del Euromillones es que cuando ningún jugador se hace con la primera combinación ganadora y, por ende, se lleva todo el premio, el bote va sumando dinero. Y esto es lo que ha sucedido en las últimas semanas, hasta acumular, este viernes, 4 de diciembre, la friolera de 200 millones de euros. La cifra no es baladí: hablamos del mayor bote de la historia.

Nunca antes se acumuló tanta cantidad de dinero. Hasta la fecha, el premio más alto de la historia del Euromillones había sido de 190 millones en cuatro ocasiones. En dos de ellas cayó en Reino Unido (2012 y 2019), una en Portugal en 2014 y otra en España en 2017. Ante un sorteo de tal calibre, es lógico que al número de apostantes habituales se sumen otros menos frecuentes.

Jugar de forma inteligente supondrá calcular todas las posibilidades y elegir las acciones correctas que, si bien no implican hacerse con la combinación ganadora, sí que aumentan las probabilidades de éxito. Para ello, se requiere hacer uso de las matemáticas. O, al menos, así piensa Edvin Hiltner, experto en aplicar esta ciencia en juegos de azar para acercarnos más al bote. "Aquí no habrá supersticiones. Lo que expongo son realidades puras derivadas de principios de la teoría de la probabilidad, la combinatoria y la Ley de los grandes números. Los números no mienten", asegura en su blog Lotterycodex, estrategia de Lotería, según las matemáticas. Veamos, a continuación, algunos de los trucos que emplea Hiltner para aplicarnos a la hora de jugar el bote de 200 millones del Euromillones.

Las probabilidades de ganar

El juego del Euromillones es un formato de lotería 5/50. Es decir, hay que elegir cinco números del 1 al 50. Sabiendo esto, hay que calcular las combinaciones totales usando la fórmula del coeficiente binomial.

N = 50 números

R = 5 combinaciones

50C = 2.118.760

Vale, ¿y esto qué significa? Básicamente que las hay más de 2 millones de formas posibles de combinar números en Euromillones. Dicho de un modo más simple: las probabilidades de ganar serían de 1 entre más de 2 millones. Pero eso sí, para ganar el primer premio, hay que también acertar las dos estrellas. Algo que aumenta las probabilidades reales a 1 entre 116,5 millones.

Sin atender a los números y dicho de un modo algo más utópico: hay más probabilidades de ser presidente del Gobierno que de ganar el Euromillones. El primer paso, por tanto, es reducir el número de probabilidades. Y es, precisamente, aquí donde entran las matemáticas.

Los patrones pares-impares

Desde Lottery Codex, realizan una serie de cálculos que atendiendo a los patrones pares e impares y sus posibilidades de ganar, dejan claro que el patrón idóneo debería ser: tres números impares y dos pares o dos números impares y tres pares.

De esta forma, elabora una tabla, aplicando las matemáticas, en la que muestra los patrones completos con sus probabilidades correspondientes. Por ejemplo:

Combinación de 3 números impares y 2 pares: 0,235 probabilidades

Combinación de 3 números pares y 2 impares: 0,235 probabilidades

Combinación de 1 número impar y 4 pares: 0,149 probabilidades

Combinación de 1 número par y 4 impares: 0,149 probabilidades

Combinación de 5 números impares y ninguno par: 0,025 probabilidades

Combinación de 5 números pares y ninguno impar: 0,025 probabilidades

La tabla de Hitlner muestra que los dos primeros son los mejores para jugar el Euromillones; mientras que la peor elección sería todos los números pares o todos los números impares.

La LLN

Otra de las cosas que explica Hiltner es la ley que sigue todos los juegos de lotería: la Ley de los grandes números o LLN, por sus siglas en inglés. "Matemáticamente, cada bola en el campo numérico de la lotería tiene la misma probabilidad de ser dibujada. De la misma manera, cada sorteo es tan independiente que los anteriores no tendrán un efecto directo sobre los siguientes resultados. En la teoría de la probabilidad, esto se denomina evento independiente".

Añade, por tanto, que el Euromillones como cualquier juego de lotería, se rige por otro principio matemático. Cuando analizas la lotería por una gran cantidad de sorteos, ya estamos entrando, dice, en la denominada, Ley de los grandes números o LLN. "Por tanto, cada sorteo de Lotería ya no es relevante", apunta.

Pero, ¿qué es la LLN? Es un teorema matemático que determina que a medida que las pruebas de un resultado probabilístico aumentan, la media de los resultados obtenidos se vuelven más cercano al valor esperado. Para Edvin Hiltner, la información proporcionada por la LLN ayuda a los jugadores de lotería a comprender cómo funciona la lotería desde una perspectiva amplia. De este modo, los ayuda a realizar combinaciones que sean más ventajosas para ellos a largo plazo. "Lo último que quieres hacer con tu dinero es gastarlo en una combinación inútil", sostiene. "Ganar el Euromillones es una posibilidad remota y necesitas perseverancia para ganar. Pero ésta es inútil si sigues haciendo lo incorrecto".