Britney Spears y Sam Asgharri se divorcian: así afectará a la fortuna de la cantante

Un nuevo capítulo en la vida de Britney Spears. La cantante y Sam Asgharri se separan tras una fuerte discusión, tal y como citan los medios de comunicación en Estados Unidos. Según la información publicada, ha sido él quien ha interpuesto la demanda de divorcio y reclama a la artista que se haga cargo de los honorarios de sus abogados y que le ingrese mensualmente de su fortuna un dinero en concepto de manutención. Este es el tercer matrimonio fallido para la cantante tras lo sucedido con Jason Alexander y Kevin Federline.

El motivo de la ruptura son las "diferencias irreconciliables de la pareja", aunque algunos medios señalan que Britney le habría sido infiel a Sam. Desde hace unos días, él vive en su propia casa mientras ella sigue afincada en la mansión que hasta ahora compartían, desde la que sigue publicando vídeos en Instagram y TikTok, mientras ambos ya se dejan ver sin su alianza de boda.

La fortuna de Britney Spears: 60 millones de dólares

Los términos en los que se produjo el matrimonio, con un contrato prenupcial rubricado por ambos, impide el acceso de Sam Asgharri a los más de 60 millones de dólares que dan forma a la fortuna de Britney Spears, por lo que el divorcio podría resolverse muy pronto. Pese a ello, el modelo ha puesto sus propias condiciones económicas al proceso y pide que la cantante sea quien abone los honorarios de los abogados. Además, reclama un dinero, del que no ha trascendido la cantidad, en concepto de manutención.

"Todo el dinero que Britney Spears ganó antes de la boda con Asgharri está protegido por un contrato", explican fuentes cercanas a la pareja a 'Page Six'. Por tanto, el modelo no recibirá ni un dólar de la fortuna millonaria que la cantante ha ganado a lo largo de los años desde que iniciara su carrera musical en la década de los 90. Solo si ella así lo desea, se encargará de la manutención que reclama el que ha sido su marido durante poco más de un año.

Liberada de la tutela de su padre que había limitado sus decisiones profesionales y personales, Britney Spears cumplió sus deseos de casarse con Sam Asgharri tras seis años de noviazgo. Sin embargo, tras la mala experiencia de su divorcio con Kevin Federline, en el que la cantante tuvo que desembolsar 900 mil dólares a su exmarido, decidió que en esta ocasión impondría un contrato por si las cosas iban mal. Solo 14 meses después, el documento protege el dinero que la cantante ha ganado tras décadas de carrera musical.

La biografía de Britney Spears a la venta

El divorcio llega poco tiempo antes de que la cantante saque a la venta el libro de sus memorias tras cerrar un acuerdo millonario con Simon & Schuster. Como adelanto por la publicación de su biografía, la cantante recibió 15 millones de dólares, una cifra que rompe con todos los récords superando los 10 millones que recibió Bruce Springsteen o los ocho que entregaron al guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards.

Estas 288 páginas, en las que Britney Spears relatará su infancia, su éxito y caída a los infiernos, así como la liberación de la tutela de su padre, estarán en las manos de sus seguidores y curiosos en el mes de octubre. Bajo el título 'The Woman In Me' (La mujer que hay en mí) la biografía ya se puede reservar en Amazon con un precio de 32,99 dólares en su versión con tapa dura.