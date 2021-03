Bruselas lleva a Reino Unido al TJUE por no rescatar ayudas ilegales en Gibraltar. 

La Comisión Europea (CE) decidió este viernes llevar al Reino Unido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no recuperar en su totalidad ayudas de Estado ilegales de hasta 100 millones de euros, concedidas como exenciones fiscales por intereses pasivos y derechos de autor ("royalties") en Gibraltar.

Bruselas precisó en un comunicado, que recoge Efe, que la ayuda se otorgó antes de que el país abandonara el club comunitario. En diciembre de 2018, la CE constató la ilegalidad del régimen de exención del impuesto de sociedades por intereses pasivos y cánones aplicado entre 2011 y 2013 en el Peñón, así como de cinco resoluciones fiscales concedidas en ese mismo periodo.

La decisión de la Comisión declaraba esas medidas ilegales e incompatibles con las normas comunitarias sobre ayudas de Estado, por lo que el Reino Unido debía recuperarlas tras haberlas otorgado a los beneficiarios, con el objetivo de eliminar la distorsión en la competencia que generan esas exenciones fiscales.

"La ayuda concedida por Gibraltar en forma de exenciones del impuesto de sociedades para intereses pasivos y regalías dieron una ventaja injusta a algunas empresas multinacionales y debían ser recuperadas por las autoridades del Reino Unido y Gibraltar", declaró la vicepresidenta de la CE encargada de Competencia, Margrethe Vestager.

Recalcó que "más de dos años después" de que el Ejecutivo comunitario declarara ilegales las ayudas, no se han recuperado en su totalidad y "no se ha realizado un progreso suficiente a la hora de restaurar la competencia". "Por eso hemos decidido enviar al Reino Unido al Tribunal de Justicia, por no implementar esa decisión", constató la política danesa.

La fecha límite para que Gibraltar recuperara todas las ayudas ilegales era el 23 de abril de 2019, cuatro meses después de que Bruselas notificara su decisión. Según el acuerdo sobre la salida del club comunitario, la CE tiene la opción de enviar al Reino Unido al TJUE por no implementar decisiones del Ejecutivo comunitario tomadas antes del final de la transición, que concluyó el pasado 31 de diciembre y durante la cual se seguía aplicando la legislación de la UE en el territorio británico, aunque ya no fuera un Estado miembro.

La Comisión afirmó que ha permanecido en contacto "regular" con las autoridades del Peñón, las cuales "ya han recuperado parte de la ayuda ilegal de los beneficiarios". Sin embargo, precisó que Gibraltar ha identificado cuatro beneficiarios sujetos a la orden de devolución, pero solo en dos casos se ha completado la recuperación y "menos del 20% de la ayuda ilegal total se ha reembolsado". Indicó que todavía se deben reembolsar las ayudas de Mead Johnson Nutrition y parcialmente de Fossil.

Mead Johnson Nutrition recurrió la decisión de la Comisión ante el Tribunal General de la UE, pero ese paso no supone la suspensión de la recuperación de la ayuda. Esa empresa y Fossil también han puesto en marcha procedimientos judiciales ante los tribunales británicos. En el caso de Fossil, un tribunal gibraltareño ha enviado el caso al TJUE. Mientras tanto, las autoridades y cortes del Reino Unido han retrasado o suspendido las órdenes de recuperación.