Las profesiones que sí pueden jubilarse a los 60, como reclaman los camioneros

Pese a que el Gobierno haya llegado a un acuerdo con los transportistas -tras la reunión maratoniana que se ha extendido hasta la madrugada de este viernes, llegando hasta 12 horas de reloj, excluidos los recesos- la manifestación de este viernes convocada por los camioneros ha seguido en pie. Quien convoca esta protesta (que tiene lugar frente al Ministerio que lleva Raquel Sánchez) y quien realmente ha llevado la batuta de los paros ha sido la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, un órgano que no está incluido en el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), que es con quien sí se ha reunido el Ejecutivo.

Manuel Hernández es el presidente de la Plataforma y ya advirtió el jueves de que su organización no desconvocaría el paro, cualquiera que fuera el acuerdo, pues lo que reclaman ahora es negociar directamente con las ministras. "Esto se ha terminado y lo decidimos nosotros, que somos los que tenemos los camiones y somos los afectados, y así se nos tiene que reconocer", ha apuntado en las redes sociales horas antes de la convocatoria con la que hoy espera reunir a miles de personas ante el Ministerio de Transporte y tras el acuerdo del Gobierno y la CNTC.

Uno de los puntos clave de las peticiones que la Plataforma Nacional por Defensa del Transporte ha enviado al ministerio de Transportes y al de Economía es la posibilidad de jubilarse a los 60 años para aquellos conductores profesionales, por ser -reza el escrito- "una profesión calificada de alto riesgo".

Así se lo comentaba también a este mismo periódico, Laura, una camionera que lleva ya varios días secundando las protestas: "No queremos subvenciones, lo que queremos es poder trabajar". En este sentido, sostenía que lo que ellos piden es "una jubilación a los 60 años.". Se preguntaba, entonces: "¿Por qué el director de una sucursal se puede jubilar a los cincuenta y tantos y nosotros a los sesenta y tantos?". Además, exigía que "no existan falsos autónomos que van por ahí conduciendo el camión sin permisos, que nos reconozcan como accidente laboral un accidente de tráfico porque, si me quedo parapléjica, mi hijo no se lleva ninguna ayuda; y que los transportistas no estemos seis horas esperando a que nos carguen o descarguen el camión, como máximo una".

Jubilación anticipada

De este modo, cabe preguntarse, ¿quién sí puede optar a la jubilación a los 60 años en 2022? Actualmente, el retiro anticipado permite que los trabajadores abandonen la vida laboral a los 63 o 64, con -eso sí- los periodos cotizados exigidos. Sin embargo, existen algunas excepciones a esta regla.

Se aplican, por tanto, a aquellos trabajadores cuya profesión haya sido "de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad", tal y como se define en la Seguridad Social.

Profesiones

Los mineros y trabajadores que puedan acogerse al Estatuto Minero o trabajadores ferroviarios, siempre que entren dentro de los supuestos del Real Decreto 2621/1986. También pueden jubilarse de manera aquellos que trabajen como personal de vuelo, según el Real Decreto 1559/1986.

Los cuerpos de protección civil o fuerzas de seguridad del Estado también acceden a jubilación anticipada. Los bomberos al servicio de administraciones públicas lo hacen a través del Real Decreto 383/2008, el personal de la Ertzaintza disfruta de las mismas condiciones que los bomberos, así como los policías locales, aunque estos tienen una edad mínima de jubilación de cinco años menos que la edad ordinaria o seis años menos para personas con al menos 36 años trabajados.

Por último, los artistas que acrediten -a la edad de 60- 8 años de actividad durante los últimos 21 podrán jubilarse y también podrán hacerlo los profesionales taurinos, aunque dependiendo de su función o labor deberán cumplir unos u otros requisitos.