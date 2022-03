Por qué sigue la manifestación de camioneros pese al pacto del Gobierno

Hasta 12 horas de reunión, excluidos los recesos. Es el tiempo que han estado frente a la mesa las ministras de Economía -Nadia Calviño- y de Transporte -Raquel Sánchez- junto al Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC). Un encuentro del que, finalmente, ha salido un pacto con el que ambas partes confían en convencer a los transportistas en paro indefinido a retomar su actividad. Algo que supondría, directamente, que las cadenas de suministros -sobre todo de alimentos frescos, que son los que más se han visto en un brete- vuelva a la normalidad, tras pérdidas que se cifran en millones de euros.

El documento suscrito por las asociaciones de transportistas que forman parte del Comité especifica que las ayudas del Ejecutivo al sector ascenderán a más de 1.050 millones de euros. Según el desglose del Ministerio, más de 600 millones se destinarán a conceder una bonificación de 15 céntimos por litro de combustible a los profesionales de este colectivo, a los que se sumarán otros 5 céntimos, como mínimo, aportados por las petroleras.

Además, también se concederán otros 450 millones de euros en ayudas directas al sector tanto de transporte de mercancías como de viajeros procedentes de los presupuestos públicos: la cuantía será de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias), con un límite de 400.000 euros como máximo por empresa.

Pese a todo, los convocantes del paro mantendrán este viernes su protesta en Madrid. ¿Los motivos? Veamos: quien ha estado inicialmente detrás de la huelga y los convocantes de las manifestaciones ha sido la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, un órgano que no está incluido en la CNTC, que es con quien se ha reunido el Ejecutivo.

qUÉ ES 'LA PLATAFORMA NACIONAL POR LA DEFENSA DEL TRANSPORTE' La plataforma vio la luz en 2007, cuando algunos transportistas -gallegos y albaceteños- intentaron alentar a las Asociaciones y Federaciones que ya existían desde hace muchos años, para que se pusieran manos a la obra y "retomaran la defensa del sector que ya entonces iba sufriendo importantes deteriores". Así, se tomó la decisión de constituir una Asociación donde agrupar a medianas y pequeñas empresas de transporte y comenzar a defender sus intereses.

El presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, Manuel Hernández, ya advirtió el jueves de que su organización no desconvocaría el paro cualquiera que fuera el acuerdo, pues no forma parte de CNTC y reclama negociar directamente con el Gobierno.

Otro de los acuerdos que ha salido de la reunión de esta madrugada es que el Ejecutivo se ha comprometido a enviar a la CNTC antes del 31 de julio un borrador del proyecto de ley para aplicar al sector del transporte "los principios de la ley de la cadena alimentaria" para evitar un abuso de la subcontratación y de que se abone por sus servicios un precio inferior al de sus costes.

Y esta última es, precisamente, la principal reivindicación de los pequeños transportistas. Aun así, tras conocer el resultado de la reunión entre las ministras de Asuntos Económicos, Hacienda y Transporte con el CTNC, Hernández ha dicho que esa "posición dominante" del órgano del sector elegido como interlocutor con el Gobierno "se ha terminado".

"Esto se ha terminado y lo decidimos nosotros, que somos los que tenemos los camiones y somos los afectados, y así se nos tiene que reconocer"

"Esto se ha terminado y lo decidimos nosotros, que somos los que tenemos los camiones y somos los afectados, y así se nos tiene que reconocer", ha apuntado en las redes sociales horas antes de la convocatoria con la que hoy espera reunir a miles de personas ante el Ministerio de Transporte.

"Nos tendrán que escuchar"

Para Hernández, la concentración de hoy es "una oportunidad de disfrutar, conocernos y que estos señores vean que el sector de base se ha unido, que nos van a tener que escuchar, quieran o no quieran; que todo lo que orquesten con estos señores que no nos representan no vale para nada".

"Todos los parches y promesas se los lleva el aire y no va a dar lugar a que nosotros nos rindamos. Esto lo hemos empezado y tenemos que acabarlo como corresponda", sin "tirar por la borda tantos días de aguante", ha dicho para tratar de animar a la participación de los miles de transportistas que durante casi dos semanas han parado sus vehículos, poniendo contra las cuerdas la cadena de distribución de toda España.

En este sentido, mantiene la convocatoria del paro y asegura: "No vamos a arrancar de cualquier manera, ni para que otros negocien nuestro futuro por nosotros".