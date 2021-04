Hacienda devolverá 10.857 millones en la campaña de la Renta, un 3% menos

La Agencia Tributaria prevé devolver 10.857 millones de euros en la campaña de la Renta 2020, un 3 % menos que el año anterior, debido al efecto de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y otros factores como la inclusión de deducciones en las retenciones mensuales. El director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ha presentado este miércoles la campaña del IRPF y el impuesto de patrimonio de 2020, que se extiende desde este 7 de abril hasta el 30 de junio y que está marcada por la novedad de la situación de los contribuyentes perceptores del ingreso mínimo vital (IMV) y prestaciones por un ERTE.

La Agencia espera recibir 21,57 millones de declaraciones en esta campaña, un 2,1% más, de las que 14,33 millones serán a devolver, un 1% menos, y 5,96 millones, a ingresar, un 5,7% más, debido a que en muchos casos a los trabajadores afectados por un ERTE se les ha retenido menos de lo que les correspondía y ahora tendrán que liquidar la diferencia.

Las 1,3 millones de declaraciones restantes entran dentro de la categoría "negativas y otras" (ni a pagar ni a devolver), que crece un 26,9 % ante la obligatoriedad de que los perceptores del IMV presenten liquidación a pesar de que la renta está exenta en la mayoría de los casos, lo que dará lugar a resultado cero.

En total, la Agencia Tributaria espera devolver 10.857 millones de euros, un 3% menos, e ingresar 12.976 millones, un 2% más, lo que arrojará un resultado neto de 2.119 millones, muy por encima de los 1.536 millones de la campaña anterior. La mayoría de las declaraciones serán individuales (18,34 millones, un 3,9 % más) y el resto, conjuntas (3,22 millones, un 7,1 % menos).

En las primeras horas de la campaña, más de un millón de contribuyentes ha consultado sus datos fiscales y 442.000 han presentado su declaración, un 34% más que en estos mismos momentos del pasado año. Por lo que respecta al desarrollo de la campaña, la aplicación móvil ha incorporado como novedad la posibilidad de acceso al servicio telefónico de información tributaria básica.

Como en años anteriores, la Agencia enviará avisos para recordar a algunos contribuyentes que tienen que declarar sus rentas en otros países (961.000), alquileres de inmuebles (400.000) y criptomonedas (14.800), a los que se unen este año mensajes con información sobre rentas exentas del IMV, datos de inmuebles necesarios para calcular las amortizaciones o cantidades cobradas de más en los ERTE.

Para los afectados por un ERTE que hayan recibido prestaciones de más, la Agencia recomienda declarar la cantidad que le corresponde siempre que sea posible -tanto si ya ha reintegrado el exceso como si no- y, si no conoce la cifra, que espere, ya que ambas instituciones tienen un sistema de intercambio de información que se actualizará a lo largo de la campaña. Además, los afectados por un ERTE podrán fraccionar sus pagos en seis meses sin intereses y la Agencia Tributaria ha enviado más de 300.000 cartas a perceptores que no presentaron declaración la pasada campaña y esta tienen que hacerlo por tener dos pagadores con el objetivo de reformar la asistencia.

La Agencia también ha ofrecido los resultados de la campaña de 2019, cuando se presentaron 21,1 millones de declaraciones, un 2,07 % más, la inmensa mayoría de ellas por internet (19,7 millones, un 7,18 % más), aunque también se presentaron 1,2 millones por vía telefónica, seis veces más. Por lo que respecta al impuesto de patrimonio, la Agencia Tributaria prevé recibir 218.596 declaraciones, un 1,5 % más, y obtener unos ingresos totales de 1.239 millones, un 1 % más.