La casa prefabricada pensada para que no te molesten los vecinos cuesta 16.000€

Las casas prefabricadas baratas están de moda. Se han convertido en la alternativa ideal para añadir una habitación, sala de estar, trastero, para reunirse con amigos u oficina para teletrabajar en el jardín o terreno de una casa. Son sencillas, económicas y sostenibles. Se entregan e instalan en apenas unas semanas y con menos obras que una construcción de ladrillo. Las casetas más básicas están en Amazon y no llegan ni a los 2.000 euros, pero hay algunas casas prefabricadas a partir de los 10.000 euros.

Y un modelo que está llamando la atención es la casa de madera Stefan 3. El secreto es que está diseñada con una altura total menor de lo habitual. Algo que podría parecer incómodo no es tal, ya que mide 2,3 metros en el interior, por lo que en ningún caso va a suponer un riesgo para ninguna persona ni es necesario que nadie ande agachado. Todo lo contrario, es una ventaja, ya se puede colocar cerca de la valla medianera con el vecino, que no va a suponer ningún problema, ya que no se verá desde el otro lado.

El techo está apenas a unos centímetros de la parte más alta de las puertas, por lo que no queda mucho espacio en la parte más alta de la casa. Por este motivo, se recomienda no colgar lámparas y elegir otras opciones de iluminación. Durante el día esto no será un problema, ya que tiene ventanas que permiten que entre la luz solar, así como las cristaleras de las puertas que dan al exterior. Las interiores son completamente de madera.

Una casa prefabricada con salón, baño y habitación

El interior de esta casa es de 27 metros cuadrados y está formada, en primer lugar, por un salón-comedor amplio con posibilidad de instalar una cocina, mesas, sillas, sillones o similar. Además, tiene otras dos estancias más pequeñas, una es el baño completo con ducha, inodora y lavabo, y la otra se puede convertir en habitación. Es decir, se puede convertir en una pequeña casa para invitados que vayan a pasar unos días en casa o como un paso previo para alguien que se quiera independizar, por ejemplo. No hay inconvenientes para hacer llegar la luz a la casa y, por ejemplo, instalar una televisión a través de una antena. Así que también se puede convertir en una pequeña oficina para teletrabajar.

Como ocurre siempre con este tipo de casas prefabricadas, el kit estándar incluye básicos como pared y suelo de madera, puertas y ventanas con acristalamiento doble, sistemas oscilobatientes. Es el más básico y cuesta 15.800 euros. Según se indica en la web de casetasdejardin24, el equipo de montaje apenas tarda dos días en instalar la casa en cualquier tipo de superficie que se requiera. Todas las piezas de madera están hechas con abeto nórdico de alta calidad y la casa tiene una garantía de fábrica de cinco años.

Como decíamos, la altura de esta casa supone una diferencia respecto a modelos similares. Por ejemplo, el Stefan 2, que sería su 'hermano mayor'. Para hacernos una idea, mide 3,6 metros en total, ya que tiene un altillo que hace que el techo interior sea bastante más alto.