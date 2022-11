La CNMV anticipa la posibilidad de que desaparezcan muchas criptomonedas

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha anticipado que muchas de las criptomonedas que cotizan actualmente en los mercados acabarán desapareciendo, tras lo cual ha abogado por prestar atención a la tecnología que sustenta el entorno cripto. "La parte menos socialmente útil es toda esta especie de fenómeno colectivo en torno a cuál será la próxima criptomoneda que dé el petardazo", algo que a su juicio "no aporta nada a la sociedad española".

Buenaventura ha incidido en que da la bienvenida a las innovaciones en la industria de los criptoactivos, más en el ámbito de las criptofinanzas y menos en el de las criptomonedas. Lo ha hecho en un evento organizado por H+K Strategies en el que también ha participado el presidente de Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), Arturo González.

El presidente de la CNMV ha argumentado que no pone en cuestión la utilidad de estos activos como medio de pago, sino "la utilidad de la mera emisión de monedas que no tienen ningún valor explícito y real". De hecho, cree que muchas de las que ahora mismo cotizan en los mercados acabarán desapareciendo. Asimismo, ha reivindicado que desde un punto de vista del mercado de valores, una de las mayores ventajas de esta tecnología es la posibilidad de hacer el registro de valores -como acciones, bonos y pagarés- con tecnología DLT, además del aumento de eficiencia de los mercados.

Las criptofinanzas también "abren la puerta a nuevos clientes" que quizás no habían tenido nunca una cuenta de valores, en tanto que permite que empresas que no tenían entre sus planes cotizar en Bolsa puedan apelar con menores costes a los ahorradores e inversores, lo que reduce el coste del capital. Buenaventura ha explicado que, de momento, las criptomonedas que son objeto de 'trading' no generan un problema para la estabilidad financiera internacional, ya que suponen un porcentaje muy pequeño de la capitalización de las Bolsas y no tienen masa crítica para desestabilizar.

Además, los fondos de inversión y otras entidades reguladas no han invertido grandes cantidades en este tipo de activos, con lo que las ramificaciones aún son débiles. No obstante, ha advertido de que esta situación podría cambiar rápido. En cuanto a los principales riesgos, el presidente de la CNMV ha destacado el de custodia y la seguridad de ésta, haciendo referencia al uso indebido de activos de clientes, como se ha visto en el caso de la plataforma FTX.

A estos se suman las limitaciones de la tecnología, la integridad del mercado y la difusión de información engañosa, entre otros. Respecto al reglamento sobre mercados de criptoactivos (MiCA, por sus siglas en inglés), cuya entrada en vigor se prevé para el último trimestre de 2024, Buenaventura ha señalado que hay mucho que hacer en los próximos 18 meses y que es normal que tarde ese tiempo en entrar en vigor.