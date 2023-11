La cocaína inunda los puertos y Europa registra récord histórico de confiscaciones

La cocaína está inundando los puertos europeos. Las plusmarcas se repiten en los diversos puntos fronterizos de la UE. En agosto, la policía nacional decomisó en Algeciras el mayor alijo de coca en la historia de España, con un volumen de 9,5 toneladas. Ese mismo mes, en el mayor embarcadero europeo -el de Rotterdam (Países Bajos)-, también requisó una cantidad sin precedentes de droga que ascendió a 8 toneladas.

No son casos aislados. Detrás de estos registros récord hay un fenómeno puramente económico: la oferta de esta droga está disparada y sus productores buscan darle salida al género al otro lado del océano en uno de los grandes mercados mundiales: Europa. Anitta Hipper, Portavoz de Asuntos de Interior de la Comisión Europea, explica a La Información que en la última década el mercado europeo de cocaína ha experimentado un "asombroso" aumento del 416%.

"La disponibilidad de la cocaína ha aumentado y sus niveles de pureza se han disparado, haciéndola un 38% más asequible para los consumidores", explica la portavoz. Como resultado de esta dinámica, Europa es ahora el tercer mercado mundial de consumo de cocaína, con un 21% de la demanda total, según los datos de la Oficina de Drogas y Crímenes de la ONU.

Solo en España se ha requisado un 70% más de material en lo que llevamos de 2023 -17.000 kilos hasta el 31 de octubre de este año, frente a los 10.000 de 2022, según los datos citados por la Agencia Tributaria-. En el conjunto de Europa, la cocaína incautada ha crecido un 60,9% en un año, desde las 36,57 toneladas en 2022 hasta las 58,84 toneladas en lo que llevamos de 2023, una cantidad valorada en unos 4.050 millones de euros en la calle, según el Centro de Operaciones y Análisis Marítimos (MAOC, por sus siglas en inglés)

Nuevos narcos

La incautación ha registrado máximos este año. No obstante, las autoridades competentes y los expertos advierten que este fenómeno no es nuevo y que el flujo de coca encadena años de crecimiento. La droga se produce, principalmente, en tres países latinoamericanos: Perú, Bolivia y, sobre todo, Colombia, con el 61% de la producción mundial de la droga.

La portavoz de la Comisión Europea afirma que la fragmentación de los anteriores monopolios del tráfico de cocaína, "basados en organizaciones paramilitares", y su sustitución por "numerosas redes delictivas nuevas" han lanzado a los nuevos narcos al mercado a ocupar el vacío de poder.

Más pureza. Menos adulteración

El aumento de la oferta está generando otro fenómeno en la mercancía que acaba en las calles. La pureza de la droga está aumentando, o lo que es lo mismo, los narcotraficantes han reducido las adulteraciones en el producto final. El Observatorio Europeo para las drogas y las adicciones (EMCDDA, por sus siglas en inglés) afirma que los altos niveles de disponibilidad han hecho que el precio baje casi un 40% y que la pureza alcance un 85%.

La asociación española para la reducción de los riesgos de la droga Energy Control, quienes realizan sus propios análisis de muestras extraídas directamente de la calle, también afirma que -aunque en menor proporción de lo que ofrece la Comisión- la pureza ha aumentado significativamente en los últimos años.

Claudio Vidal, director estatal de la asociación, explica que en los últimos años se ha disparado el nivel de pureza, desde niveles que rondaban el 45% hasta cerca del 70%. No obstante, Vidal asegura que este hecho no es necesariamente malo: "[Con el aumento de la pureza] también ha disminuido la proporción de adulterantes clásicos, como son la cafeína, la fenacetina, el levamisol y anestésicos locales". "Esto es una buena noticia", explica, ya que el levamisol era uno de los "principales adulterantes y de los que más preocupaban, sobre todo por su impacto sobre personas inmunodeprimidas. Añadía un plus de riesgo", concluye.

Vidal asegura que el producto con el que debido a este cambio "sin precedentes", en estos momentos la coca se corta con cafeína, "que tiene un perfil de riesgo inferior".

¿Hay motivos para la alarma?

Más allá de los riesgos delictivos, las instituciones advierten de que el aumento de la oferta no está relacionada con un aumento del consumo de cocaína. En el apartado sanitario, Vidal asegura que hay ciertos indicios de que ha habido un aumento de las urgencias hospitalarias, aunque asegura que la relación "no es clara".

Por otro lado, los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad sobre consumo de la droga se han mantenido estables en los últimos años. Si bien ha habido un aumento significativo del consumo experimental de cocaína (aquellos que la han probado alguna vez en su vida) desde un 3,4% hasta un 11,7%; el consumo habitual -aquellos que han consumido en los últimos 12 meses o 30 días- no ha visto grandes alteraciones en los últimos años.

Sin embargo, cabe recordar que España es el primer país de la UE y el segundo europeo en consumo de este estupefaciente, según un análisis de las diversas encuestas domésticas sobre la materia elaboradas desde 2010 y recogidas por la Oficina de Drogas y Crímenes de la ONU. En concreto, la media de España en 2020 era cercana al 2,5% de uso de cocaína entre la población general, tan solo superado por Reino Unido, con un registro más cercano al 3%.