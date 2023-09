Así es el coche eléctrico barato de China que lidera las ventas en España

Hasta no hace mucho los vehículos chinos no parecían tener mucha cabida en nuestro país. Los conductores los miraban todavía con recelo estos modelos, también los coches eléctricos pese a su menor precio de venta, y es que el concepto de coche chino todavía se asociaba a una baja calidad y unos acabados no muy cuidados. Sin embargo, han aterrizado en España varias marcas de coches desde China que se están sacudiendo de encima estos clichés y que, cada vez más, están consiguiendo calar entre los conductores españoles.

Una de ellas es MG, que por primera vez ha conseguido colocar uno de sus modelos en la primera posición de los coches más vendidos del mes. En concreto, el modelo que está encandilando a los españoles es el MG ZS en su versión gasolina, aunque también se comercializa con motor eléctrico.

Uno de los mayores atractivos del MG ZS es su capacidad para crear una apariencia de gama alta a un precio nada desdeñable. En concreto, este coche cuesta 13.990 euros (si se cumplen las condiciones de la marca), por lo que se encuentra entre los más baratos del mercado representando una gran competición para otras marcas generalistas como Dacia.

¿Cuánto cuesta el seguro para el coche MG ZS?

El segundo punto fuerte es que, inevitablemente, es un SUV con un amplio maletero (448 litros). Este segmento de vehículos todocamino es el favorito de los españoles y hace mucho tiempo que se colocó como el modelo de coche favorito, por delante de las berlinas y los monovolúmenes, con también gran capacidad interior y carácter familiar.

Como tercera ventaja a tener en cuenta, el MG ZS es el coche más barato de asegurar en este 2023 según el último estudio publicado por Rastreator, con un gasto medio de póliza de unos 300 euros. En resumen, es un vehículo económicamente sale muy rentable.

En cuanto a las características más técnicas, es un coche familiar cómodo que se adapta a la perfección a la conducción urbana. Las diferentes versiones de motor parten de un atmosférico de 1,5 litros de cilindrada con 106 caballos en la versión de acceso hasta un motor de 1,0 litro con turbo y 111 caballos. También está disponible el MG ZS EV, en versión eléctrica, con una autonomía de 440 kilómetros en WLTP, que cuesta a partir de 22.480 euros.

Todos los coches de la marca MG

Aunque quizás sea su modelo más conocido y más visto, el MG ZS no es el único coche disponible en el catálogo de la marca china. En su oferta de vehículos está el MG HS, el MG4 y el MG5, el Marvel R y el Cyberster. El primero es un SUV más potente que el ZS, disponible también en versión híbrida enchufable, por un precio contenido de 24.440 euros.

El MG4 y el MG5 son coches totalmente eléctricos disponibles a partir de 19.480 euros y 25.280 euros, respectivamente, el primero con carrocería más utilitaria y el segundo, de tipo station wagon.

El Marvel R es un SUV de gama más alta totalmente eléctrico, con un precio de 32.980 euros. Por último, el Cyberster es la joya de la corona de MG: un deportivo eléctrico con un diseño que combina el icónico legado de los roadsters con la estética moderna y tecnológica que caracteriza esta marca china. Este último todavía no está a la venta y se espera que llegue a España el año que viene.