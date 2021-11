Ahorros, alquiler y pensiones: cómo te afecta la subida récord del 5'6 % del IPC

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,4% en noviembre en relación al mes anterior y situó su tasa interanual en el 5,6%, dos décimas más que en octubre y su nivel más alto en 29 años, debido el encarecimiento de los alimentos y, en menor medida, de las gasolinas. Con el dato de noviembre, el más elevado desde septiembre de 1992, el IPC interanual encadena su undécima tasa positiva consecutiva, según los datos avanzados publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según Estadística, en el comportamiento interanual del IPC destaca la subida de los precios de la alimentación y, en menor medida, de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, en contraste con los descensos que experimentaron en noviembre de 2020. En tasa mensual, el IPC encadenó su cuarto repunte consecutivo al subir un 0,4% en noviembre, 1,4 puntos por debajo del ascenso registrado en el mes de octubre y su menor subida desde el pasado mes de julio.

¿Cómo afecta la subida del IPC a tus ahorros?



La inflación actual es derivada por la continua subida de los precios y servicios debido a la actual coyuntura económica. Que los precios suban, implica directamente que el dinero que poseemos pierde valor. Consecuentemente, se pierde poder adquisitivo, ya que con la misma cantidad de dinero se pueden adquirir menos bienes o productos que antes. En este sentido, afecta de lleno a nuestros ahorros: la cantidad que se termina ahorrando a fin de mes se reduce cada vez más de forma regresiva. Es decir, se termina perdiendo dinero.

En caso de que querer conocer si una cuantía ahorrada o un producto de inversión nos está generando riqueza se le tendría que restar el efecto negativo de la inflación, que alterará su rentabilidad final. Es por lo que se subrayan los efectos directos en las inversiones. El 43% de los españoles no es capaz de ahorrar más de 100 euros al mes debido al aumento del coste de la vida, según un informe de Rastreator, que revela que otro 23% no puede ahorrar nada por no tener el suficiente nivel adquisitivo.

Además, el 38% de los hogares españoles redujo su ahorro debido a la pandemia de la Covid-19, aunque el porcentaje sube hasta el 53% en el caso de aquellas familias que se han visto afectadas económica y laboralmente por esta crisis, frente al 29% de aquellas que no se han visto impactadas, según un informe del Observatorio de Ahorro Familiar. Antes de la pandemia, el 36% de los hogares españoles no ahorraba nada y el 33% ahorraba menos del 15%, en tanto que un 30% de los encuestados reservaba más de ese 15%.

¿Cómo afecta a las pensiones?



Las pensiones contributivas subirán en 2022 un 2,5% con la nueva fórmula de revalorización recogida en el proyecto de ley de reforma de las pensiones en la que se tiene en cuenta el IPC interanual promedio de doce meses (de diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor). El cálculo obtenido es del 2,5%, con lo que las pensiones contributivas subirán el próximo año en torno a dicho porcentaje, mientras que las mínimas y no contributivas aumentarán un 3%. Esto a la espera de que el INE publique el próximo 15 de diciembre el dato definitivo de inflación del mes de noviembre, que será el que se tome como referencia, aunque los datos definitivos de IPC apenas suelen variar, si acaso alguna décima arriba o abajo.

Esto se relaciona directamente con la última subida del IPC y la inflación en continuo ascenso. Para que el bolsillo del pensionista no pierda poder adquisitivo, las autoridades fijan sus cuantías según el IPC. Si este sube, ascienden directamente con relación a este valor para que no se pierda capacidad de ahorro ante la continuada subida de los precios. Esto se explica gracias al mecanismo de revalorización y actualización introducido el pasado 2013, el Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones (IRP).

¿Y al alquiler?



Ya que el IPC analiza el coste de la vida, este se ve reflejado directamente en el importe que el arrendatario paga a su arrendador, una cuantía que siempre se ha de relacionar con la coyuntura económica del mercado en ese momento. De hecho, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) regula esta cuestión del IPC y su impacto sobre la renta de los alquileres. Para actualizar la cuota de alquiler ha de existir un pacto entre el inquilino y el casero, únicamente en contratos redactados más tarde del año 2013. Asimismo, se especifica que el máximo permitido estará fijado por el IPC evitando así las subidas abusivas en el alquiler.

Según explica el BBVA, esto hace que el precio que pagues por tu vivienda pueda subir o bajar, como es en este caso. Para averiguar cuánto afecta el IPC al coste de tu vivienda alquilada, se puede acudir directamente a la página web oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE) y emplear su herramienta online. Introduciendo el importe abonado de forma mensual y durante un periodo de tiempo, ofrece directamente la cifra final actualizada en función con el IPC.

Los alquileres firmados se han encarecido con la actualización de este año más de 450 euros anuales de media, debido a la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC), según los datos publicados por el portal inmobiliario Idealista. Eso se traduce en un incremento mensual de unos 38 euros, que elevan el precio de un alquiler medio de un piso de dos habitaciones de 700 euros a 738 euros. En ciudades como San Sebastián, Barcelona, Bilbao y Madrid, la actualización de los precios supera esos 38 euros de la media nacional, con subidas de entre 49 y 43 euros.