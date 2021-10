Así afecta el valor catastral a lo que pagas de IBI y al impuesto de sucesiones

Este pasado miércoles, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hizo entrega en el Congreso del proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2022 que, entre otras, incluye el mayor gasto social de la historia, una subida de las pensiones, del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), del sueldo de los funcionarios, ayudas al alquiler para jóvenes o también un bono cultural de 400 euros para aquellos que cumplan 18 años. Pero el libro amarillo también incluye otras medidas que afectarán directamente a los bolsillos de los ciudadanos. Hablamos pues de la actualización de los valores catastrales de hasta 825.000 inmuebles.

Esta medida supone básicamente que las administraciones tributarias podrán calcular automáticamente el rendimiento fiscal de las transacciones inmobiliarias o de las operaciones de cesión de inmuebles, aminorar el fraude en los impuestos patrimoniales y reducir la litigiosidad generada por la diversidad de mecanismos de valoración que utilizan las comunidades autónomas para valorar la factura fiscal derivada de las operaciones inmobiliarias.

Qué es

Pero, ¿cómo o de qué manera puede afectar al IBI o al impuesto de sucesiones? Antes de nada, hay que saber que el catastro es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda, es decir, su gestión es estatal. Esto supone que todos los inmuebles (urbanos o rústicos) del país están registrados en el catastro, como la superficie, la calificación del suelo, el año de construcción... en definitiva, todos los componentes que acaban determinando su valor. ¿Qué sucede entonces si mi casa, por ejemplo, no está inscrita en el catastro? Sencillamente, que no es legal y por tanto no es habitable.

Ese valor catastral determina también los impuestos que se pagan, sobre todo en el caso de las empresas, aunque, obviamente, también en el de los particulares. Es decir, incide directamente en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). De esta forma, cuanto mayor sea el valor de una vivienda, local, etc. mayor será el IBI a pagar.

Además, el valor real de un inmueble que se recibe en herencia también es importante, ya que sobre el mismo se calcula el impuesto de sucesiones y donaciones que se deberá pagar en la Comunidad Autónoma en la que estaba empadronado el fallecido. En esta ocasión, ocurre lo mismo que en la anterior. Si la vivienda heredada es de un valor más alto, los impuestos a pagar también serán mayores.