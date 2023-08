Como escribir la carta de renuncia al trabajo: textos, cláusulas legales y plazos

A la hora de redactar una carta de renuncia de tu trabajo, debes mantener ciertos márgenes de cordialidad y adaptarte a la ley. En algún momento de tu carrera profesional, es posible que te encuentres en la situación de redactar una carta de renuncia, ya sea que hayas conseguido una nueva oportunidad, busques un cambio de dirección en tu vida laboral o simplemente sientas que es hora de seguir adelante.

Una carta de renuncia bien redactada es esencial para dejar una impresión positiva y mantener relaciones profesionales sólidas. Hoy te proporcionaremos una guía completa sobre cómo redactar una carta de renuncia de manera efectiva y profesional en España.

¿Cómo redactar una carta de renuncia?

Puede parecer una tarea abrumadora, pero con la orientación adecuada, puedes hacerlo de manera eficaz. Aquí hay una guía paso a paso para ayudarte a crear una carta de renuncia sólida:

Encabezado con tus datos: En la parte superior de la carta

Saludo formal: Dirígete a tu superior utilizando un saludo formal

Declaración de renuncia: En el primer párrafo, indica claramente tu intención de renunciar y la fecha en que planeas dejar tu puesto

Expresión de gratitud: Dedica un párrafo para expresar tu agradecimiento por la oportunidad de trabajar en la empresa. Destaca las experiencias positivas y el aprendizaje

Mención de transición: Ofrece tu ayuda en el proceso de transición. Puedes mencionar que estás dispuesto a colaborar en la formación de tu reemplazo

o en la finalización de proyectos pendientes. Al fin y al cabo, la baja de un empleado supone una falla en la producción que será complicado reemplazar a corto plazo. Despedida formal: Concluye la carta con una despedida formal, como "Atentamente" o "Saludos cordiales," seguido de tu nombre.

Lo ideal es entregar la carta de renuncia en persona y luego proporcionar una copia impresa. Sin embargo, si esto no es posible, también puedes enviarla por correo electrónico siguiendo un formato similar. El aviso por baja voluntaria tiene que entregarse con 15 días naturales de antelación (siempre que el convenio colectivo no especifique nada distinto al respecto). Hay que saber que, dependiendo de las causas de extinción del contrato de trabajo, la obligatoriedad y el plazo de preaviso pueden cambiar.

Al mismo tiempo, no es necesario proporcionar razones detalladas en tu carta de renuncia. Puedes mencionar de manera general tus razones para dejar el puesto, pero no es obligatorio entrar en detalles. No obstante, cabe insistir en que tu carta de renuncia debe estar argumentada en la medida de lo posible para mantener una buena relación con tu antigua empresa.

En resumen, abandonar un trabajo no es una tarea fácil. En ningún caso: Ni habiendo tenido una buena experiencia con la compañía ni tampoco en caso contrario. Redactar una carta de renuncia es un paso importante en tu carrera profesional. Siguiendo una estructura clara y expresando tus pensamientos de manera profesional y agradecida, puedes dejar una impresión positiva mientras te embarcas en nuevos caminos. Recuerda que una carta de solicitud de baja voluntaria bien redactada demuestra tu profesionalidad y respeto hacia tu jefe y compañeros/as.