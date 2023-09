¿Cómo funciona el Fondo de Garantía de Depósitos para salvar el dinero del banco?

A la hora de decidir qué hacer con los ahorros, los titulares del dinero atienden, entre otros factores, a la rentabilidad y la seguridad. La primera es un indicador del beneficio –o pérdida- que se obtendrá por depositar el dinero en el producto elegido. En la actualidad existen multitud de opciones para los ahorradores, desde los depósitos hasta los mercados financieros. Pero, entre la multitud es importante saber elegir el intermediario financiero al que depositas el dinero.

Un mecanismo de seguridad es el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD), una institución "creada para dotar de estabilidad al sistema financiero español", según explica el Banco de España (BdE). El objetivo es "garantizar así que la protección, seguridad y confianza que este ofrece alcanza a todas las personas físicas".

Entidades adheridas al Fondo de Garantía de Depósitos

Por ello, los bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito españoles están obligados por ley a adherirse a este fondo. Pero en hoy en día, en un contexto de internacionalización, es habitual recurrir a entidades de otros países. Es importante saber que si la entidad pertenece a otro estado miembro de la Unión Europea ya está adheridas al fondo de garantía de su país, por lo que no están obligadas a adherirse al español. No obstante, su nivel de cobertura es el mismo.

Si una sucursal en España pertenece a otro país fuera de la UE, deberá adherirse al Fondo de Garantía de Depósitos español si la protección de su fondo de garantía es inferior a los 100.000 euros que se garantizan en España. En caso de duda, el propio FGD ofrece en su página web un buscador donde se puede consultar directamente qué entidades están adheridas.

¿Cómo funciona el Fondo de Garantía de Depósitos?

Como incluye en su nombre actúa como garantía y solo interviene si una entidad de crédito adherida al FGD atravesara problemas que le impidieran garantizar el dinero. En ese caso, este organismo respondería ante los clientes. En concreto, el FGD garantiza los depósitos dinerarios -por ejemplo, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo o los depósitos en valores-, realizados en las entidades de crédito españolas.

Los afectados no tienen que realizar ninguna reclamación ni tendrán que asumir ningún gasto. El propio FGD recibe de la entidad afectada los datos de sus clientes, incluyendo el importe total que tiene cada uno depositado en el banco y en qué productos financieros. Además, si la entidad afectada es una sucursal de una entidad extranjera, de la misma manera el FGD es el responsable de tramitar el pago.

El FGD tiene un plazo de entre 10 días y tres meses para pagar el importe garantizado a sus titulares. En concreto, los titulares de depósitos dinerarios recibirán su dinero en 10 días hábiles. En el caso de los depósitos de valores, el plazo se eleva a un máximo de tres meses desde que se determina el importe que debe ser devuelto.

Hay que tener en cuenta que el dinero invertido en acciones, fondos de inversiones y otros valores financieros, el importe que garantiza el FGD es el valor de mercado en el momento que el banco no puede asumir los pagos. Pero es importante saber que solo cubre la no devolución de las acciones, es decir no garantiza la pérdida de valor de los valores financieros.

Límite por titular y entidad

Para todas las coberturas anteriores existe un límite. Protegerá hasta un máximo de 100.000 euros por entidad y titular. Es decir, hay que tener en cuenta que ese límite incluye todo el dinero depositado en una misma entidad por el mismo cliente, da igual que esté en productos diferentes y en otras divisas.

Por ejemplo, si un cliente tiene 50.000 euros en un depósito y 60.000 euros en una cuenta, en total tiene 110.000 euros. El FGD solo le cubriría 100.000 y los 10.000 restantes no estarían cubiertos. El límite también es por titular. De manera que, si en la cuenta y el depósito hay dos titulares, el límite subiría a 200.000 euros y el importe total del ejemplo estaría cubierto.