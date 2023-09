La rentabilidad de los depósitos en España supera a las Letras con el 4% a seis meses

El banco italiano BBF ha estrenado sus nuevos depósitos Cuenta Facto, que, si se cumplen ciertos requisitos, pueden llegar a ofrecer una rentabilidad de hasta el 4,06% TAE, la más elevada que se puede contratar en España. Asimismo, con esta remuneración iguala a las mejores imposiciones a plazo fijo que se puedan lograr en Europa para el mismo periodo.

En concreto, BBF establece el 4,06% TAE para los clientes que contraten su depósito con un plazo de 6 o 12 meses, mientras que si se acortan hasta los 3 meses la rentabilidad cae hasta a un 3,29%. El cliente puede invertir entre los 5.000 y 3.000.000 euros. El proceso de contratación no conlleva ninguna comisión, y a pesar de no ser cliente se puede aprovechar la seguridad que aporta un producto de ahorro de uno de los bancos líderes de gestión de crédito. La inversión estaría protegida por el Fondo de Garantía de Depósitos italiano, que protege hasta 100.000 euros por titular y cuenta.

BBF no es el único banco que ha mejorado la oferta de depósitos a corto plazo en España, que ha pesar de no estar todavía cerca del nivel del resto de Europa empieza a ofrecer alternativas más interesantes. Uno de esos bancos ha sido Openbank, que no permite tanta flexibilidad a la hora de escoger el plazo de vencimiento, pero cuenta con rendimientos de hasta el 3,07% en su depósito a 6 meses al domiciliar los ingresos mensuales de al menos 700 euros. Sin vinculaciones, en cambio la TAE baja hasta el 2,01%.

El banco online MyInvestor ofrece una TAE del 2,90% en su depósito a 3 meses, que asciende hasta el 3% si se optan por plazos de 6 ó 12 meses. La barrera de entrada para contratar el depósito se encuentra en los 10.000 euros, pero puede alcanzar hasta los 100.000 euros. Estos depósitos están, igual que el ofrecido por Openbank, protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos de España.

Mejores rentabilidades en países extranjeros

A pesar de que los bancos españoles han apostado por mejorar las rentabilidades de sus depósitos, especialmente después de la escalada de los tipos de interés que se han visto estos meses, los intereses vinculados a los depósitos de otros países europeos siguen estando muy por encima de los que se puede encontrar en España. Mientras que España acaba de lograr que los depósitos ofrezcan, por media, una TAE superior al 2%, en el resto de países de la zona euro cuentan con una variedad de oportunidades con intereses por encima del 4%.

Varios bancos italianos ofrecen depósitos a 12 meses con rentabilidades superiores al 4%, como Banca Sistema, con un TAE de 4,40% o Progetto, cuyos intereses alcanzan el 4,20%. Esta última entidad también dispone de una de las rentabilidades más altas para depósitos a 6 meses, con un 4,0% de TAE.

La letona BluOr Bank devuelve un 4,21% de lo aportado en su depósito a un año, mientras que al contratarlo a 6 meses los intereses se quedarían en un 4,11%, aunque en el caso de llegar a los 9 meses la remuneración iguala el 4,11%. En cuanto a los depósitos a 3 meses, los clientes que deseen un producto de ahorro que suponga un compromiso más corto pueden lograr una rentabilidad de hasta el 2,80% al contratarlo con el banco portugués Haitong.