¿Cómo preparar tu economía doméstica si quieres comprar un coche?

El desembolso que supone cambiar de coche siempre influye en la economía del hogar. Para paliar sus consecuencias que supone este importante desembolso, conviene que adecúes tus finanzas personales sin que te resientas demasiado para que puedas seguir ahorrando con normalidad mientras afrontas el pago del vehículo. Además, hay una buena noticia: además de contar con tus ahorros, puedes solicitar subvenciones oficiales.

Comprar un vehículo: prepara tu economía doméstica

¿Cómo se hace esto? La respuesta es sencilla: calculando la diferencia entre ingresos y gastos. Sea cual sea el motivo, si ya has decidido hasta el color del modelo, ahora toca hacer operaciones matemáticas. Una ecuación eficaz para pagar y no morir en el intento: o incrementas los ingresos o reduces los gastos. ¿Lo ideal? Ambas acciones a la vez.

En todo caso, la mejor forma de preparar tu economía es elaborando un presupuesto que contemple todas las partidas familiares y personales. De este modo, distingues entre gastos fijos y variables, ajustas la estimación, disminuyes gastos prescindibles y, lo mejor de todo, mejoras tu nivel de ahorro. Así, cuando seas consciente de tu capacidad económica, actuarás en consecuencia.

Planifica para comprar un coche

No es una ciencia exacta, pero sí es cierto que, si te planificas, sabrás cuál es el mejor momento para adquirirlo. Y no se trata solo del desembolso, sino de obtener el mejor descuento, elegir el seguro o, más aún, planificar pensando en el consumo o en el mantenimiento. Todo ello influye y considerarlo no es nada baladí si lo que quieres es preservar el nivel de ahorro del que ahora disfrutas en casa.

Fija una meta

A la hora de comprar un coche, la principal meta es que establezcas un objetivo de ahorro y lo logres en un plazo determinado. Esto sirve tanto para pagar al contado como para abonar la entrada al concesionario o saldar las cuotas mensuales. Si fijas una buena meta de ahorro, no tendrás que vivir por encima de tus posibilidades. O lo que es lo mismo, tus finanzas no se resentirán demasiado.

Investiga si existe alguna ayuda pública o privada a la compra

Este tipo de financiación es real y muy interesante. A buen seguro, averiguando un poco obtendrás apoyo financiero, público y privado. No es difícil, porque actualmente el sector del automóvil pretende dar un impulso a las ventas.

Ten en cuenta que la Unión Europea ha puesto fecha límite de uso a los de combustión. Por ello, en nuestro país es el propio Gobierno el que ofrece distintos planes para renovar el envejecido parque automovilístico. No obstante la meta va más allá y se enfoca sobre todo en las ayudas para la compra de coches eléctricos e híbridos nuevos. De hecho, el popular plan MOVES III está vigente y su presupuesto se ha extendido hasta el 31 de julio de 2024. ¡Aprovéchalo!

Con toda esta información, ahora ya sí puedes hacer cálculos para que tu economía doméstica no se resienta y sigas ahorrando al mismo tiempo.