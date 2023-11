Las comunidades de vecinos pagarán un recargo en la factura del gas del 20%

La tarifa regulada de gas para comunidades de vecinos llega a su fin si no hay prórroga por parte del Gobierno y las comercializadoras ya están avisando por carta y correo electrónico a sus clientes de que se cambian al mercado libre o en enero sufrirán un recargo del 20% sobre el coste de la energía, alertan desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que estima que esta situación puede afectar a unos 200.000 hogares en España.

La 'TUR 4 de Ahorro Vecinal' fue creada por el Ejecutivo como medida excepcional de ahorro energético en un contexto de subida de precios para comunidades con un consumo anual superior a 50.000 kilovatios hora (kWh). No obstante, a partir del 1 de enero se aplicará una tarifa transitoria a todas las comunidades de propietarios con calefacción central que estén ahora en el mercado regulado y no hayan vuelto al libre. Para prorrogar la TUR vecinal, como demanda la OCU y el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, hace falta un Real Decreto Ley justificado por su urgente necesidad y el Ministerio para la Transición Ecológica aún no se ha pronunciado al respecto. A cierre de septiembre, había unos 6.700 contratos de comunidades de vecinos en tarifa regulada.

"La tarifa transitoria que les aplicarían hasta salir al mercado libre se calcula igual que la TUR, pero para la energía consumida se aplicará el precio medio en el mercado mayorista (Mibgas) con un recargo del 20%. Por lo tanto, es una incógnita el efecto que tendrá sobre sus facturas, pues dependerá de lo que ocurra en el mercado, al tratarse de una tarifa indexada, pero además con un recargo del 20%. Además, las comunidades que no hayan instalado todavía los repartidores de costes se pueden enfrentar a un recargo adicional", advierten desde la OCU. La asociación pide que se prorrogue como mínimo hasta pasado el invierno para que las comunidades tengan un precio garantizado durante los meses de frío.

Contadores individuales para septiembre de 2024

Las conocidas como TUR vecinales se establecieron en el último trimestre de 2022 y para acceder a ellas había que estar al corriente de pago con las comercializadoras y tener las calderas revisadas, así como contar con el certificado de eficiencia energética en vigor. Además, los consumidores que se acogieran a esta nueva tarifa debían tener instalados contadores individuales antes del 30 de septiembre de 2023. No obstante, el plazo para este último requisito se ha alargado hasta el 30 de septiembre del año que viene para aquellas comunidades que comuniquen dificultades técnicas o administrativas, según la Orden TED/1072/2023, de 26 de septiembre, por la que se establecen los cargos del sistema gasista y la retribución y los cánones de los almacenamientos subterráneos básicos para el año de gas 2024.

En concreto, los sujetos tienen de plazo hasta el 15 de noviembre para justificar mediante declaración responsable ante la comercializadora "dificultades de naturaleza técnica o administrativa". Las comunidades de propietarios que no presenten el certificado de instalación o bien la declaración responsable indicando que lo van a hacer tendrán que hacer frente a un recargo del 25% de forma retroactiva sobre toda la energía facturada desde el alta en la TUR, salvo que se encuentren eximidas por inviabilidad técnica. Según los cálculos del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, para una comunidad de 120 vecinos con un consumo de millón de kilovatios, el sobrecoste en el mercado libre será de 25.000 euros al año en comparación con la actual tarifa regulada.

Las Orden TED/1072/2023, de 26 de septiembre, introduce la obligación a la comercializadoras de último recurso de informar a los sujetos acogidos a la TUR vecinal de la necesidad de contratar el suministro a partir del 1 de enero de 2024 con una comercializadora del mercado libre. El aviso se debía de realizar antes del 15 de octubre y si no hacen el cambio, se les aplicará una tarifa transitoria. Según ha podido conocer La Información, desde la comercializadora de Endesa se ha emitido una carta a un total de 800 comunidades de vecinos para informales del fin de la medida temporal, y que fueron contratándola entre octubre de 2022 y marzo de de este año aproximadamente.

Por su parte, Iberdrola también ha enviado ya la correspondiente comunicación y Baser, la comercializadora de referencia de TotalEnergies, ha mandado un correo electrónico a los titulares de los 1.549 contratos que tiene activos de TUR vecinal. Naturgy también ha hecho lo propio, según publicó El Periódico.

El Gobierno cifró en 1,7 millones los hogares que podían acogerse

Como ejemplo, si cada una de las comunidades acogidas a la TUR vecinal tuviese una media de 100 viviendas (grandes edificios) con tres personas, serían unas 240.000 personas las que se han beneficiado del precio bonificado del gas durante la vigencia de la medida. En las comunicaciones también se las ha informado de la necesidad de acreditar la instalación de los contadores individuales si no se dispone de una exención técnica. En el caso de Endesa, hay alrededor de un 15% (del total de 800 comunidades) que no lo ha hecho.

El Gobierno cifró en 1,7 millones los hogares que podían beneficiarse de la TUR vecinal y señaló que si las comunidades de propietarios se mantenían en torno a los consumos promedio de los últimos años, la suma de la reducción fiscal de los costes fijos y la nueva tarifa especial supondría en torno a un 50% de ahorro en la factura. La TUR solo la pueden ofrecer cuatro comercializadoras: Comercializadora Regulada, Gas&Power, del Grupo Naturgy; Energía XXI Comercializadora de Referencia, del Grupo Endesa; Curenergía, del Grupo Iberdrola, y Baser, de TotalEnergies.