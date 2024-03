Los concesionarios españoles recuperan el empleo preCovid a pesar de vender menos

Los concesionarios de vehículos han hecho gala de su resiliencia para recuperar el nivel de empleo que mantenían antes de que la pandemia arrasara con 8.000 puestos de trabajo. Según los datos facilitados por la Federación de asociaciones de concesionarios de la automoción (Faconauto), los concesionarios españoles generaron en el último año 161.287 puestos de trabajo con una tasa de indefinidos del 97%. La cifra refleja un ejercicio positivo para el sector, que ha sumado 7.500 empleos en un año y ha cerrado la brecha con respecto a 2019, cuando se contabilizaron 161.500 puestos.

Ante un entorno adverso marcado por la compleja transición al coche eléctrico y una sucesión de crisis que han sacudido a la industria automotriz, los concesionarios han concentrado sus esfuerzos en recuperar el empleo a pesar de vender menos. Pues, según las estimaciones elaboradas por la patronal de los concesionarios el mercado ha perdido en este periodo 1,3 millones de ventas. Para más inri, en paralelo a la restauración de su mano de obra, la misma organización prevé que al finalizar este año los concesionarios habrán invertido 500 millones de euros en los últimos cuatro ejercicios en digitalización y adaptación a la electrificación.

En este último aspecto se detuvo la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, durante la inauguración del congreso anual que organiza su patronal esta semana. La máxima representante del sector aprovechó la ocasión para reivindicar los esfuerzos tanto en materia de empleo como en inversiones que han hecho los concesionarios ante una transición "que no está siendo barata". "Saben la importancia de estar cerca de nuestros clientes y como empresarios responsables han acompañado los retos que tenemos que cumplir como industria", destacó.

De cara a seguir apuntalando la fuerza laboral del sector, la automoción deberá hacer frente a factores que dificultan la contratación como la escasez de profesionales y la fuerte competencia entre los propios concesionarios a la hora de captar talento. En el caso de la posventa, este área se enfrenta a varios desafíos emergentes como la caída del atractivo del sector para los jóvenes que inician su andadura profesional, que la patronal lleva tiempo argumentando en la "imagen desvirtuada" de los talleres, que aleja el interés de los jóvenes que se desentienden de la evolución tanto en innovación como en la forma que operan los concesionarios.

Mejoran los ingresos previos a la pandemia

Si bien el mercado sigue sin superar el simbólico millón de unidades vendidas al año y tiene aún más lejos el hito de alcanzar el volumen de ventas previo a la pandemia, la facturación de los concesionarios sí ha logrado dejar atrás las cifras de 2019. Apoyada en el incremento de precios y un mejor comportamiento del mercado tanto del vehículo nuevo como el usado en el último año, la distribución oficial impulsó un 26,6% su facturación hasta los 45.762 millones de euros, que suponen un 6,2% más que los 43.073 millones ingresados por la red de concesionarios en el ejercicio previo al estallido de la Covid.

Durante su intervención la presidenta de la patronal reivindicó la importancia que juegan los concesionarios para alcanzar la carretera 'net zero' a la que aspira a futuro la Unión Europea. "En este viaje a la descarbonización, el concesionario es todavía más relevante, sin su participación los eléctricos no se venderán en masa y no se renovará el parque", puso en valor la portavoz de un negocio al que acuden cada día a más de 78.900 clientes, que extrapolados al año suman una cifra de 19 millones de consumidores.

Los principales actores que componen la cadena de valor de la automoción española han utilizado el congreso organizado por Faconauto como altavoz para reclamar al Gobierno que acompase la inversión comprometida en los últimos años por la industria a través de medidas urgentes, de calado y centradas en el interés de los clientes para que la expansión del vehículo eléctrico remonte la actual deriva que sufre la implantación del vehículo electrificado en España, cuya cuota de penetración, según la patronal, se estancará de nuevo este año en el 12%, muy alejada de la media europea del 22%.