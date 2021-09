Las condiciones 'leoninas' del Gobierno dejan en la estacada a miles de pymes.

'España Puede' fue el lema que estuvo proyectado en la pizarra electrónica del Palacio de la Moncloa el 12 de marzo de 2021, cuando Nadia Calviño, ministra de Economía, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda, anunciaban la aprobación de un real decreto dotado con 7.000 millones de euros para ayudar a las pymes y a los autónomos del país. Con este anuncio tan optimista no se entendía un lema tan poco triunfalista detrás: ¿Cómo no se iba a poder con tantos millones en ayudas? La razón se debía a que estaba incompleto: 'España puede... a cambio de algo'. Así, el Gobierno anunció que si se querían optar a esos fondos serían necesarios una serie de requisitos difíciles de cumplir: certificar una caída de ingresos de, como mínimo, el 30%, con respecto a 2019, estar al corriente de los pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y, por último, la más polémica: estas ayudas estarán solo destinadas a pagar facturas pendientes.

Una vez publicada la medida e impuesto las condiciones, el Gobierno le endosó a las CCAA la gestión y el reparto de los fondos. En aquella rueda de prensa de principios de año, el Gobierno aseguró que estas ayudas llegarían a las empresas "en un tiempo breve". Sin embargo, casi medio año después, parece que se ha desligado de este asunto. Así, fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran a La Información que "nosotros ya transferimos a las comunidades esos recursos. Ahora la gestión depende de ellas".

Fuentes de la consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid responden al Gobierno y se quejan de las "condiciones que nos han puesto" sobre todo por aquella que obliga a destinar el fondo a pagar facturas pendientes, "los empresarios lo que piden son préstamos para hacer inversiones". Por otro lado, aseguran que "hemos pagado ya el 56,5% de las ayudas". Sobre el resto de ayudas -15.000 solicitudes pendientes- afirman que "están en tramitación" por si cumplen con el reglamento. Desde la consejería de Empleo de la Junta de Andalucía sostienen que "somos meros gestores. Si el dinero no está llegando es porque las empresas no las pueden solicitar por las restricciones impuestas".

En medio de este enfrentamiento entre administraciones se encuentran los pequeños y medianos empresarios, que se levantan cada mañana para abrir la persiana de su negocio en busca de ingresos que suavicen la dura situación que ha provocado la pandemia del coronavirus. "Te piden muchas cosas y tardan mucho tiempo", sostiene un hombre que tiene un negocio cerca de estación de Atocha, que prosigue, "es hacer una publicidad engañosa para que la gente piense que el Gobierno está dando algo cuando realmente no está dando nada". Una opinión parecida tienen en el bar García, que argumenta que recibir estas ayudas es "complicado" porque "piden muchos papeles y se hace muy costoso".

En el distrito de Carabanchel, Álvaro, que tiene una ferretería, asegura que no ha pedido ninguna ayuda al Gobierno "por un tema burocrático" ya que "solo pueden recibir ayudas las personas que no pagan, que son deudores. En cambio, las personas que estamos al día con las cuentas no podemos recibir nada". Tras un breve inciso, sentencia: "Es el mundo al revés".

Esta situación de incertidumbre ha provocado la denuncia de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme). Así, aseguran que el tejido empresarial previo a la crisis del coronavirus, a pesar de haber transcurrido ya 17 meses desde el inicio de la pandemia, tan solo ha recuperado el 60%, con una pérdida media de 44.640 empresas respecto al mismo periodo de 2019. Además, el sector más castigado durante la crisis del coronavirus ha sido el sector servicios, que cuenta con 44.357 compañías menos en los primeros siete meses de 2021 en comparación con el año precovid.

"El plan de ayudas directas no está llegando ni al 10% de las pymes y autónomos", dice el economista Francisco Coll Morales, que continúa, "las empresas más pequeñas apenas tienen opción de recibirlas por las trabas burocráticas y los requisitos, ya que solo tienen acceso los que tienen pagos pendientes, y no, por ejemplo, aquellos que tienen pérdidas". El economista cree que "estamos perdiendo, no solo una oportunidad enorme, sino también el gasto que supone ejecutar dichos fondos para que, posteriormente, no acaben llegando donde deben llegar". Por último, pide al Gobierno que "ofrezca políticas adaptadas a nuestro tejido empresarial, atendiendo a las particularidades de los sectores más dañados, y poniendo remedios aplicados, pero no generalistas".