Un consejero del BCE vaticina grandes alzas de tipos en las próximas reuniones.

El gobernador del Latvijas Banka, el banco central de Letonia, Martins Kazaks, considerado uno de los halcones en el seno del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha expresado su expectativa de que la institución acometa subidas "bastante grandes" de los tipos de interés en las reuniones de febrero y marzo.

"Creo que todavía podemos dar pasos bastante grandes en las próximas dos reuniones", dijo el martes en una entrevista telefónica con Bloomberg, recogida por Europa Press.

"Actualmente, creo que tendremos importantes alzas de tasas en las reuniones de febrero y marzo", añadió, aunque reconoció que, "por supuesto, los pasos podrían volverse más pequeños según sea necesario a medida que encontremos el nivel apropiado para reducir la inflación al 2%".

El BCE ha elevado el precio del dinero en 250 puntos básicos desde que el pasado mes de julio diera comienzo al actual ciclo de subidas de tipos para contener la escalada de la inflación.

El BCE y la Fed no cesarán las subidas en 2023

Los bancos centrales mantendrán las subidas de los tipos de interés en 2023 para combatir una inflación que en el caso de la Eurozona no solo sigue siendo muy elevada (cerró noviembre en el 10,1%), sino que está muy lejos de situarse en el objetivo del BCE del 2%. No obstante, todo a punta a que estos aumentos se harán a un ritmo menor de lo experimentado en 2022, después de que el precio del dinero en la zona euro haya cerrado 2022 en el 2,5% y la facilidad de depósito en el 2%. No obstante, el Euríbor seguirá al alza y podría escalar hasta el 4% y lo sentirán los hipotecados.