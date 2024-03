Siete consejos para evitar que tu banco te cobre comisiones en marzo

Si hay una palabra que aterroriza a cualquiera cuando se piensa en un producto bancario, esa es comisión. Un concepto que puede ser una carga significativa para las finanzas personales. Da igual el apellido que se le ponga: mantenimiento, apertura, cancelación, retiradas de efectivo, cargos por transferencias… El caso es que estas tarifas pueden sumarse rápidamente y erosionar los ahorros.

No obstante, el panorama financiero actual es muy diferente al de hace algunos años. Fundamentalmente, el boom de lo online ha cambiado el rol de las comisiones, “ya que ahora es posible acceder a muchos más productos y de muchos más bancos o entidades, y evitando las comisiones”, destacan desde el comparador financiero HelpMyCash.com. Por lo tanto, la digitalización ha democratizado la oferta y el mercado financiero y bancario.

Así mismo, es posible encontrar numerosas entidades que han suprimido este tipo de cargos de sus productos. Ahora bien, ¿cómo evitar las comisiones o qué banco escoger para no tener que hacerles frente? Con estos consejos será más sencillo encontrar cuentas sin comisiones.

1. Elegir el banco adecuado

Antes de abrir una cuenta bancaria, se debe comparar las políticas de tarifas de varias instituciones financieras. Es recomendable optar por bancos que ofrecen cuentas sin cargos o con requisitos mínimos que se cumplan fácilmente.

2. Usar la banca online

Muchos bancos en la actualidad ofrecen servicios bancarios online que son gratuitos o que tienen tarifas más bajas que los tradicionales. Utilizar la banca digital suele evitar cargos adicionales por transacciones en sucursales.

3. Mantener el saldo mínimo requerido

Algunas cuentas bancarias exigen un saldo mínimo para eximir al cliente de comisiones. Por eso hay que mantener este saldo mínimo en la cuenta y evitar así cargos innecesarios.

4. Automatizar los pagos

Es muy buena opción configurar pagos automáticos para las facturas recurrentes, como son los recibos, los servicios públicos o los préstamos. Este consejo ahorra cargos por pagos atrasados o devueltos.

5. Hacer transferencias gratuitas

Por un lado, elegir siempre las transferencias gratuitas, aunque no sean inmediatas y siempre y cuando la urgencia no lo exija. Por otro lado, utilizar servicios como Bizum o PayPal o aplicaciones de banca móvil también es buena opción, ya que no cobran comisiones por transferencias.

6. Precaución al usar los cajeros automáticos

Otro consejo muy útil es evitar usar cajeros automáticos que no pertenezcan a la red del banco del que se es cliente, ya que estos suelen cobrar tarifas adicionales. Planificar las retiradas de efectivo para evitar estas comisiones es clave.

7. Negociar con el banco

A su vez, en el momento de abrir una cuenta o contratar un producto, siempre se debe negociar con el banco para eliminar o reducir ciertas comisiones, especialmente si se es un cliente fiel, con buen historial.

Las mejores cuentas sin comisiones ni condiciones de marzo

Lo cierto es que basta con una ojeada rápida a la oferta actual para comprobar que hay numerosas cuentas al alcance de un clic, sin condiciones y sin condiciones. Y no solo eso, sino que, además, ofrecen otra clase de incentivos y remuneraciones.

Un buen ejemplo es la Cuenta Online del Sabadell, sin comisiones de ningún tipo y que tampoco exige domiciliar nómina. Además, ofrece un 6% TIN de remuneración durante los primeros tres meses y luego un 2% TIN (3% TAE). O sea, que permite ganar hasta 596 euros. E, incluso, permite recuperar el 3% de los recibos de luz y gas y obtener tarjetas de débito y crédito gratuitas.

Otra alternativa es la Cuenta Inteligente Bienvenida EVO, también sin comisiones, y con una rentabilidad del 2,85% TAE. Además, no tiene condiciones asociadas y permite abrir un depósito al mismo tipo de interés para rentabilizar el resto de ahorros. Es más, ofrece una tarjeta Inteligente de débito y crédito gratuita, cashback para las compras y, para más inri, las retiradas de dinero en el extranjero no tienen ningún coste adicional.

Por último, es interesante la Cuenta Online Sin Comisiones BBVA, que se distingue principalmente por su política sin cargos adicionales. Con la posibilidad de obtener hasta 720 euros en un año, simplemente domiciliando un recibo de luz, gas, teléfono o internet, esta cuenta no requiere la domiciliación de nómina.

Además, su proceso 100% online y sin papeleo facilita la apertura y gestión de la cuenta. También ofrece gratis para hasta dos titulares la tarjeta Aqua Débito, que es una de las más seguras del mercado, y completa su interesante oferta con la ventaja de que da acceso a una amplia red de 4.500 cajeros.