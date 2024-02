¿Está mi correo electrónico infectado por un virus informático?

Al hablar de problemas de seguridad, ¿qué tienen en común los gusanos, espías y troyanos? Muy sencillo, así se denominan a algunos de los ataques de virus informáticos que llegan a tu ordenador por email. Un servicio digital muy vulnerable que cuenta con más de mil millones de usuarios a nivel mundial. El uso diario del correo electrónico en España convierte a los usuarios de nuestro país y potenciales víctimas de este tipo de ciberdelincuentes. ¿Cómo puedes prevenirlos?

Virus informático: ¿se ha infectado mi correo electrónico?

Los síntomas de una posible infección pueden variar, pero existen algunos signos comunes que podrían indicar su presencia en tu ordenador. Es importante que prestes atención, sobre todo, a los correos no solicitados o de remitentes desconocidos.

Correos no solicitados o extraños

En primer lugar, los cambios en el comportamiento de tu cuenta alertan del problema. Sobre todo, si percibes algo inesperado en la configuración, como reglas automáticas o redirecciones que no has creado.

En todo caso, recuerda que la bandeja de spam alberga el mayor número de mensajes de remitentes no solicitados. Muchos de ellos contienen enlaces o archivos adjuntos sospechosos. Para no contaminar tu ordenador, ¡cuidado al descargarlos!

Envío automático de emails

Otro signo inequívoco de infección son las notificaciones de actividad inusual. El mejor ejemplo de ello es que los contactos informan de que están recibiendo correos desde tu dirección que tú nunca has enviado.

Seguridad online: cambios en la contraseña

El arquetipo de que una cuenta está comprometida son los intentos de acceso no autorizado o comprobar que el password ha cambiado sin tu consentimiento. En ambos casos, las defensas del ordenador se han activado y notarás lentitud en el rendimiento del equipo o problemas técnicos. Si no has sido tú el que ha modificado la contraseña, la presencia de malware fraudulento es evidente.

Consejos para proteger tu correo electrónico de virus informáticos

Para la protección contra virus, la prevención es esencial. Aquí tienes cuatro buenos consejos que te van a ayudar a conseguirlo:

Cambia la contraseña . Descubierta o no una actividad inusual, ante la duda modifica la clave de acceso. Hazlo, además, sin referencia ni vínculo alguno con el password anterior y trata de crear uno más robusto.

. Descubierta o no una actividad inusual, ante la duda modifica la clave de acceso. Hazlo, además, sin referencia ni vínculo alguno con el password anterior y trata de crear uno más robusto. Actualiza la información de contacto de seguridad . Por ejemplo, con un número WhatsApp distinto, un correo alternativo o una pregunta imposible de responder por ningún hacker. ¿Cómo se llamaba tu primera novia? El recuerdo de su nombre, en la era digital, se convierte en el salvoconducto de un código de verificación indescifrable.

. Por ejemplo, con un número WhatsApp distinto, un correo alternativo o una pregunta imposible de responder por ningún hacker. ¿Cómo se llamaba tu primera novia? El recuerdo de su nombre, en la era digital, se convierte en el salvoconducto de un código de verificación indescifrable. Comprueba la bandeja de salida . ¿Por qué? Por si descubres que has enviado algún mensaje sin saberlo. De ser así, algo o alguien ha cambiado la configuración de la cuenta.

. ¿Por qué? Por si descubres que has enviado algún mensaje sin saberlo. De ser así, algo o alguien ha cambiado la configuración de la cuenta. Habilita la autenticación dos pasos. Por ejemplo, introduciendo un código SMS que solo llegue a tu smartphone. Ahora también está de moda hacerlo por voz.

Todos estos consejos tienen un único objetivo: descubrir un virus informático en tu correo. A pesar de tener descuidos, queda la tranquilidad de que existen métodos para filtrar los emails que son cada vez más restrictivos. Aun así, no lo olvides: mantener la seguridad online en el buzón de casa o en el trabajo, es imprescindible.