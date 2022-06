Criar a un hijo cuesta de media 672€ al mes: comer y conciliar disparan el gasto

El coste de criar un hijo en 2022 en España es de 672 euros al mes, un 14,5% más que en 2018 (cuando eran 587 euros), y 900.000 familias, las más empobrecidas, directamente no pueden cubrir este gasto incluso dedicando todos sus ingresos, según un informe de Save The Children. La organización considera que "no puede ser que criar a un hijo en España sea un lujo" y que haya familias que tienen que "elegir entre poner una comida saludable en la mesa o poner unas gafas a su hijo".

"Cuando nos concentramos en los hogares por debajo del umbral de la pobreza, para un 54% de ellos, el coste de criar a sus hijos e hijas supera los ingresos de los que disponen, tendrían que destinar más del 100% de los ingresos que entran en casa, son unos 900.000 hogares, son casos en los que la crianza es un auténtico drama. Muchas veces la pregunta se reduce a "¿comen ellos o comemos nosotros?", ha indicado el especialista en pobreza de Save the Children, Alexander Elu.

Así lo ha precisado este martes en una rueda de prensa celebrada en Sevilla, con motivo de la próxima celebración de las elecciones andaluzas, para pedir al nuevo Gobierno que se comprometa con una política "con mirada de infancia". La investigación de la ONG a favor de la infancia, titulada 'El coste de la crianza en 2022', muestra profundas diferencias regionales en este área. Por ejemplo, el coste medio de la crianza en Andalucía baja hasta los 641 euros al mes mientras que en Cataluña aumenta a 819 euros. Esto se traduce en que criar a un hijo en la comunidad catalana es hasta un 27,8% más caro que en Andalucía.

Además, se observa que el coste de criar a un hijo va aumentando con la edad, pasando de los 556 euros de media para la etapa de 0 a 3 años hasta los 736 euros en la etapa de 13 a 17 años. Según ha indicado Alexander Elu, esto "choca" con la forma en que se plantean las ayudas a la crianza, que fundamentalmente se concentran en la primera infancia. Las partidas de crianza que más han aumentado de precio con respecto a 2018 son las asociadas a los gastos corrientes de la vivienda (con un incremento del 53%), los muebles y enseres (un 30% más) y el ocio y los juguetes (un 25% más).

Respecto a los productos o servicios más caros en la cesta de la crianza en España, el informe de Save The Children sitúa en primer lugar la alimentación (que supone el 17,4% del coste), seguida de la conciliación -que incluye la educación infantil o las extraescolares- (17,3%), los gastos extraordinarios -como regalos o vacaciones- (14,1%), la educación (13,1%) y la vivienda (12,5%). Ante esta situación, la directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo, ha propuesto varias recomendaciones, como una nueva ayuda universal a la crianza de 100 euros mensuales para familias con hijos menores de 18 años; la actualización del valor real de los complementos de crianza de familias perceptoras del IMV e ingresos bajos; y la reducción del tipo impositivo para pañales y productos de higiene menstrual.