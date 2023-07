Cuál será la subida de las pensiones no contributivas en 2024

Las pensiones no contributivas son las que reciben las personas que no han cotizado el mínimo de 15 años jubilarse y cobrar la pensión contributiva. Como el resto de pensiones, la prestación no contributiva por jubilación se revaloriza todos los años. Es decir, aumenta su cuantía para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo.

Gracias a la reforma de las pensiones introducida por el Real Decreto 2/2023 de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, las pensiones no contributivas subirán en 2024 por encima de la revalorización media de las pensiones en su conjunto.

Cuánto van a subir las pensiones no contributivas

El objetivo es que la cuantía de tipo de prestaciones, que están reguladas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), se equipare al 75% del umbral de pobreza para una sola persona en 2027. Este umbral de pobreza se calcula como el 60% de la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo.

En esta misma línea, la pensión contributiva mínima tiene como objetivo alcanzar un 60% de la renta media, lo que supone reducir en cerca de 20 puntos la brecha actual con esa cifra.

Para conseguir la meta marcada, la pensión no contributiva irá aumentando de forma progresiva desde 2024 hasta 2027 y lo hará sumando una cantidad adicional a la revalorización de las pensiones. En concreto, el Gobierno estima que la subida se hará a razón de un 18,34% de media al año.

¿Cuánto se cobrará por las pensiones no contributivas en 2024?

En 2023 las pensiones no contributivas se revalorizaron un 15%, casi el doble que el resto de pensiones, que sumaron un 8%. Esto dejó la pensión no contributiva en 484,41 euros al mes y 6.784,54 euros al año, ya que se cobra en 14 pagas.

El Ejecutivo estima que la cuantía de la pensión contributiva en 2024 será de 521,42 euros al mes, lo que supone 7.300 euros al año en 14 pagas.

Esta cantidad seguirá aumentando año tras año hasta 2027, cuando se equiparará al 75% del umbral de pobreza. El propio Gobierno ha adelantado cómo irá subiendo la pensión no contributiva los próximos cuatro años. Este sería el desarrollo:

2024 . La cantidad será de 521,42 euros al mes o 7.3000 euros anuales.

. La cantidad será de 521,42 euros al mes o 7.3000 euros anuales. 2025 . La cantidad será de 542,85 euros al mes o 7.599,9 euros anuales.

. La cantidad será de 542,85 euros al mes o 7.599,9 euros anuales. 2026 . La cantidad será de 564,28 euros al mes o 7.900 euros anuales.

. La cantidad será de 564,28 euros al mes o 7.900 euros anuales. 2027. La cantidad será de 592 euros al mes o 8.250 euros anuales.

¿Por suben más las pensiones no contributivas en 2024?

Las pensiones no contributivas tienen un carácter asistencial, ya que no dependen del tiempo cotizados. Son las que se cobran cuando no se ha trabajado suficiente tiempo como para percibir la pensión contributiva de jubilación.

Además, están destinadas a jubilados que no tienen recursos económicos. Y es que, para acceder a ella no se puede tener ingresos personales que superen los 6.784,54 euros, aunque esta cantidad aumenta según el número de personas que convivan con el jubilado.

En resumen, que con son el sustento de jubilados en situaciones precarias, desde el Gobierno entienden que es necesario hacer un esfuerzo adicional para que sus condiciones de vida mejoren y se acerquen a un estado más aceptable.