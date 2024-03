¿Cuánto cuesta hacer el testamento en un notario?

Hacer un testamento es un trámite que ofrece una gran tranquilidad a la persona que lo realiza, que de esta manera podrá tener la seguridad de que sus bienes serán repartidos tras su fallecimiento, de la manera en la que ella decida, siempre dentro de lo establecido por la ley. Sin embargo, su redacción no está muy extendida en España.

Existen diferentes motivos para hacerlo, siendo uno de los más evidentes el de evitar posibles problemas y disputas familiares en el futuro. Antes de su redacción conviene tener en cuenta que se trata de un documento revocable, por lo que se puede modificar tantas veces como el interesado considere oportuno, lo que a su vez hace que sea recomendable siempre tener uno redactado como prevención.

Una vez conocida la conveniencia de hacer un testamento, conviene conocer cuál es su coste, que depende del tipo de testamento que se realice. En España el modelo más común es el testamento abierto notarial, que se realiza ante notario y que se recoge en una escritura pública. En él, el notario informa a la persona sobre cómo puede hacer el reparto de bienes para redactar un documento de acuerdo a la legislación vigente, además de conservar el documento y remitir una parte al Registro de Últimas Voluntades para que haya constancia de la existencia del mismo.

En el caso de personas casadas y con hijos, es habitual recurrir al modelo en el que la pareja se deja el usufructo el uno al otro, y nombran como herederos a sus hijos, en lo que se conoce como testamentos individuales, en el que cada uno de los cónyuges hace el suyo. Asimismo, hay testamentos ológrafos, escritos a mano por el testador y sin intervención de un notario, testamentos cerrados, que se entregan a un notario en un sobre cerrado y su contenido se desvela tras el fallecimiento del testador, y otros testamentos especiales, reservados para situaciones casi extremas, como el testamento militar, el marítimo o el hecho en un país extranjero.

El precio de hacer un testamento

En función del tipo de testamento que se vaya a realizar tendrá una mayor o menor extensión, lo que hará que su precio pueda variar. De esta manera, cuántas más páginas tenga, más será su coste, lo que afectará sobre todo a los denominados testamentos patrimoniales, en los que se van detallando los distintos bienes de la herencia y quién será su heredero correspondiente.

Según el Consejo General del Notariado, el precio medio de hacer un testamento en España se sitúa entre los 38 y los 50 euros, aunque el coste final dependerá de la notaría en la que se realice. En todo caso no suele haber grandes diferencias entre unas y otras.

La razón es que todos los notarios de nuestro país cobran lo mismo por un servicio, con la única diferencia que pueden hacer hasta un 10% de descuento sobre esa cantidad, que viene determinada por un arancel fijo debidamente regulado por el Arancel de los Notarios, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según el Real Decreto 1426/1989, un notario no puede cobrar por el asesoramiento, por lo que, si finalmente no se firma el testamento, no cobrarán nada.