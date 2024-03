Unos 100 millones de euros se pierden en herencias no reclamadas

Las herencias no reclamadas en España suponen una importante pérdida de dinero anual. Al no solicitarlas por desconocimiento, se renuncia al derecho de poder recuperar el legado. No obstante, en muchos otros casos, el motivo obedece a razones personales.

Herencias no reclamadas en España

Las herencias sin reclamar o yacentes se producen cuando el fallecido no tiene herederos legítimos, no han sido notificados sobre ellas o han decidido renunciar. En consecuencia, los legatarios no solo pierden la oportunidad de recibir un dinero o bienes inesperados, sino que el Estado se queda sin ingresar los impuestos correspondientes.

Según Coutot Roehrig Iberia, una empresa de genealogía sucesoria, «en España se pierden cerca de 100 millones de euros anuales por herencias sin herederos conocidos». Una cantidad que se eleva hasta los 1000 millones en Europa.

Razones para no reclamar una herencia

Al margen del desconocimiento del testamento por parte de los herederos, hay otros motivos por los que existen herencias sin cobrar:

Cuando no hay bienes o dinero, sino deudas significativas . En una situación así resulta coherente no reclamarla a fin de evitar responsabilidades financieras.

. En una situación así resulta coherente no reclamarla a fin de evitar responsabilidades financieras. En otras ocasiones, las disputas familiares o conflictos entre los sucesores hacen que algunos desistan de su parte para prevenir tensiones adicionales.

o hacen que algunos desistan de su parte para prevenir tensiones adicionales. El proceso de reclamación implica gastos legales , como honorarios de abogados y costes administrativos. Por lógica, si el valor de la herencia es inferior a ellos, no merece la pena iniciar los trámites para solicitarla.

, como honorarios de abogados y costes administrativos. Por lógica, si el valor de la herencia es inferior a ellos, no merece la pena iniciar los trámites para solicitarla. También puede ocurrir que el procedimiento sea complicado o requiera mucho tiempo y esfuerzo.

o requiera mucho tiempo y esfuerzo. De igual forma, al aceptar un patrimonio hay que asumir responsabilidades añadidas y no todos están dispuestos a ello. Por ejemplo, atender el mantenimiento de propiedades o abonar impuestos atrasados.

Herencias sin reclamar: pasos para rechazarlas

Rechazar una herencia es un proceso legal que debe realizarse siguiendo ciertos pasos. Estos son los más comunes:

Evaluar la situación. Antes de tomar una decisión, es esencial comprender las implicaciones que conlleva. Esto incluye considerar las deudas pendientes, los activos disponibles y cualquier otra información relevante. Consultar con un abogado. Por otra parte, es recomendable buscar asesoramiento legal para entender las consecuencias legales y financieras antes de desvincularse como legatario. Para ello, nadie mejor que un letrado especializado en derecho sucesorio. Presentar una renuncia formal. Para rechazar una herencia, se debe presentar una renuncia formal ante el juzgado correspondiente. Un documento que ha de ser escrito y firmado con la asistencia de un notario público. Notificar a los demás herederos. Es el último paso. Esto les permitirá tomar las medidas necesarias para redistribuir los activos y seguir los procedimientos legales de manera correcta.

Sean cuales sean las razones para las herencias no reclamadas, si es el Estado el que asume los ingresos, repartirá los activos en tres partes. Dos tercios para instituciones benéficas locales y el restante para cancelar parte de la deuda pública nacional.