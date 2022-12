¿Cuánto se queda Hacienda de los premios de la Lotería de Navidad 2022?

Con el año de 2023 llamando a la puerta, el sorteo de la Lotería de Navidad 2022 es uno de los protagonistas antes de despedir el año, aunque también lo es Hacienda. Toca recopilar décimos, comprobar con quién hemos compartido y volver a hacer cuentas de qué haríamos si nos toca el Gordo. Pero como cada año, ese sueño se puede convertir en pesadilla si no nos acordamos de que hay una parte que se paga en impuestos para la Agencia Tributaria. ¿Qué cantidad se queda la AEAT es este año?

La respuesta es muy sencilla, ya que la norma que establece la Agencia Tributaria es la misma del año pasado. Todos los ganadores de un premio menor a 40.000 euros no tendrán que pagar impuestos a Hacienda. Y los afortunados que obtengan un premio superior tendrán que pagar a Hacienda el 20%.

Impuestos a pagar a Hacienda por cada premio de la Lotería

Así, por cada décimo premiado del Gordo de Navidad con 400.000 euros, quedarán exentos de impuestos los primeros 40.000 euros. De los 360.000 euros restantes, hay que tributar a la Agencia Tributaria el 20%. Por lo que 72.000 euros serán para la AEAT y 328.000 para el afortunado ganador.

En el segundo premio dotado con 125.000 euros, se pagarán impuestos sobre 85.000 euros (una vez restados los 40.000 que están exentos). Por lo que Hacienda se quedará con 17.000 euros del total y el ganador recibirá 108.000 euros.

En el caso de los ganadores de los 50.000 euros del tercer premio, la fórmula es la misma. Si 40.000 euros están exentos, a Hacienda se le paga el 20% de 10.000, es decir, 2.000 euros. El afortunado se lleva, por tanto, 48.000 euros. El resto de premios del sorteo no llevan retención por parte de Hacienda al ser menores de 40.000 euros.

¿Y si comparto un décimo qué impuestos pago?

Según establece la Agencia Tributaria, en el caso de premios compartidos en los que el premio se reparte entre todos los participantes, se deben distribuir los 40.000 euros que están exentos entre todos los beneficiarios en proporción a su porcentaje de participación, y quien proceda al reparto del premio que figure como beneficiario único (o como gestor de cobro) por haberlo manifestado así en el momento del cobro del premio, deberá estar en condiciones de acreditar ante la Administración Tributaria que el premio ha sido repartido a los titulares de participaciones, siendo, por tanto, necesaria la identificación de cada ganador así como de su porcentaje de participación.

¿Cómo se declaran los premios de la Lotería de Navidad?

Es importante destacar que, a la hora de declarar, el premiado no debe hacer ningún trámite. Será la propia administración la que, de forma automática, se quedará con el dinero que le corresponde en el momento de cobrar el premio. Por ello, no se incluirá en la base imponible del IRPF, aunque sí en el apartado de ganancias y pérdidas patrimoniales no derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales. Y tampoco tendrá impacto haber ganado el premio a la hora de solicitar ayudas públicas, becas o prestaciones de la Seguridad Social, destacan desde Abante.

"Los premios de la Lotería de Navidad no tienen repercusión en la base imponible del IRPF. Sin embargo, sí que deben declararse los posibles rendimientos que este dinero conseguido les pueda generar a los ganadores, como por ejemplo los intereses bancarios", afirma Enrique García, CEO de TaxDown.